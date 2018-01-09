09 Ocak 2018 Salı

ÖSYM'nin sınav takvimi

2018'de sınav yılı olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda ÖSYM'nin de sınav takvimi belli oldu.

09 Ocak 2018 Salı 11:38
ÖSYM'nin sınav takvimi

  Sınav merkezinin bu yıl içerisinde yapacağı sınavlar ve tarihleri şu şeklide:

KPSS lisans başvurusu 10-21 Mayıs, sınav tarihi ise 22 Temmuz. KPSS önlisans başvurusu 28 Ağustos-12 Eylül, sınav tarihi ise 4 Kasım. KPSS ortaöğretim başvurusu 3-19 Temmuz, sınav tarihi ise 7 Ekim. DGS başvurusu 16-24 Mayıs, sınav tarihi ise 8 Temmuz. ALES ilkbahar başvuru tarihi 7-15 Mart, sınav tarihi ise 6 Mayıs.”

ÖSYM, sınavlarda 15 dakika kuralını kaldırdı ve bu yıl içerisinde hiçbir sınavda uygulamayacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahÖSYMnin Sınav Takvimi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017