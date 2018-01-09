Sınav merkezinin bu yıl içerisinde yapacağı sınavlar ve tarihleri şu şeklide:

KPSS lisans başvurusu 10-21 Mayıs, sınav tarihi ise 22 Temmuz. KPSS önlisans başvurusu 28 Ağustos-12 Eylül, sınav tarihi ise 4 Kasım. KPSS ortaöğretim başvurusu 3-19 Temmuz, sınav tarihi ise 7 Ekim. DGS başvurusu 16-24 Mayıs, sınav tarihi ise 8 Temmuz. ALES ilkbahar başvuru tarihi 7-15 Mart, sınav tarihi ise 6 Mayıs.”

ÖSYM, sınavlarda 15 dakika kuralını kaldırdı ve bu yıl içerisinde hiçbir sınavda uygulamayacağını bildirdi.

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