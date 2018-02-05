Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

ÖSO KOMUTANLARI  KONUŞTU

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ele geçirilen Bülbül ilçesinde sözde PYD bayrağını indiren Özgür Suriye Ordusu 5. Alay komutanları, Zeytin Dalı Harekatını ve yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Komutanlar, Özgür Suriye Ordusunda savaşanların terörist olmadığını söyledi.

ÖSO KOMUTANLARI  KONUŞTU

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ele geçirilen Bülbül ilçesinde sözde PYD bayrağını indiren Özgür Suriye Ordusu 5. Alay komutanları, Zeytin Dalı Harekatını ve yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Komutanlar, Özgür Suriye Ordusunda savaşanların terörist olmadığını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:44
ÖSO KOMUTANLARI  KONUŞTU

Ele geçirilen Bülbül kasabasında her yerde Abdullah Öcalan posteri ve PKK ile ilgili birçok dökümanın ele geçirildiğini belirten komutan, "İlçe olarak kabul ediyorlar, belediyeler karakollar hastaneler her şey vardı ilçede. Belediye binasında, her yerde Abdullah Öcalan resimleri vardı. İnsanlardan para toplamışlar onlarla ilgili makbuzlar vardı. Aslında şunu bilmek lazım senelerdir PYD’nin PKK olduğunu ispat etmek için devletimiz liderlerimiz her şeyi söyledi. Ama kendini bilmeyen vatan hainleri bunları söyletmemek için herşeyi yaptılar. Şehrin içinde kongre salonlarında Meryem ana fotoğrafları ve dilek ağaçları var" dedi.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU TERÖRİST DEĞİL

Özgür Suriye Ordusun da savaşanların terörist olmadığını belirten komutanlar, “Hala memleketin içerisinde Özgür Suriye Ordusuna terörist diyen orada savaşan her vatan evladına terörist muamelesi yapmak isteyen bazı siyasi zihniyetlere sesleniyorum, başaramayacaksınız. Özgür Suriye Ordusundaki Arap ve Türkmen kardeşlerimize laf söyletmedik, söyletmeyiz. Sıcak koltuklarından konuşanları bir gün bir saatliğine cepheye davet ediyoruz. Görsünler bakalım terörist mi yoksa gerçekten vatan evlatları mı. Paçavralarını heryere çekmişler biz gönderde bir tek Türk bayrağını biliriz başka bayrak olmaz. Gördüğümüz yerden de o paçavrayı indirmek bizim vatan borcumuz. Çıktık ne kadar bayrak ve Abdullah Öcalan posteri gördüysek onları indirdik ve Türk bayrağını göndere astık. Bunu her vatan evladı yapardı. Herkes vatanını korumanın peşinde biz PKK ve PYD’den buraları temizlemek istiyoruz. Ordumuza, mücahitlere ve Özgür Suriye Ordusuna güvenin biz bu pislikleri buradan nereye kadar sürmek gerekiyorsa sürelim” dedi.

5. Alay’ın Türkmen komutanları, Türkiye’nin kendilerine kucak açtığını belirterek, "Allah Türkiye Cumhuriyetinden razı olsun bize kucak açtı. Bütün dünya bilsin dünyada ucunda şehadet olan bir mücadelenin peşinden sevgiyle koşan tek milletiz. Şükür inancımızı kaybetmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız ne demiş inancını kaybeden yeşil iken çöle döner bizde bunu mesaj olarak herkese gösteriyoruz. Allah’ın izniyle orada her yer yeşil olacak” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı OperasyonuBülbül IlçesiSözde PYD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA İDMANYURDU’NDA TOPLU İMZA!
MALATYA İDMANYURDU’NDA TOPLU İMZA!
"GERÇEKLER ORTADA"
"GERÇEKLER ORTADA"
BAKAN NET KONUŞTU!
BAKAN NET KONUŞTU!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim