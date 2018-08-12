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OSB’LERE DESTEK İSTEĞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatyalı bir heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Sanayi bölgelerimizde doluluk oranımız yüzde 82’dir” diyerek, Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisinin, Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması için ve ihtisas sanayi bölgelerinin artırılması adına yatırımların hızlandırılması noktasında Bakan Varank’tan destek istedi.

OSB’LERE DESTEK İSTEĞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatyalı bir heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Sanayi bölgelerimizde doluluk oranımız yüzde 82’dir” diyerek, Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisinin, Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması için ve ihtisas sanayi bölgelerinin artırılması adına yatırımların hızlandırılması noktasında Bakan Varank’tan destek istedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:06
OSB’LERE DESTEK İSTEĞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek Bakanlığın Malatya’da yaptığı çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Bölgenin parlayan yıldızı Malatya’nın sanayi faaliyetlerinde önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Çalık, “Malatya ilimizde 4 adet sicil almış, 2 adet aktif faaliyette bulunan Organize Sanayi Bölgemiz bulunmaktadır. Sanayi bölgelerimizde doluluk oranımız yüzde 82’dir. Birinci Organize Sanayi Bölgemizin büyümesi ile yeni bir arıtma tesisinin yapılması için faaliyette olan firma sayılarının artması ile ilave bir arıtma tesisinin inşası Bakanlığımızın 2018 yılı yatırım programına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

9 BİN 280 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Çalık şöyle devam etti:

“İkinci Sanayi Bölgemiz 156 adet sanayi parselinin tamamı tahsis edilmiştir. Bölgemizde doluluk oranı yüzde 97’dir. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 9 bin 280 kişi istihdam edilmektedir. Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz 2018 yılı Yatırım Programına alındı. Darende Organize Sanayi Bölgemizde tahsis çalışmaları devam etmektedir. AK Parti iktidarımız döneminde Malatya’mız her geçen gün daha büyümekte ve gelişmektedir. İlimizin içinde kalan sanayi sitelerimiz var. Şehir dışına çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.”

Çalık ve beraberindeki milletvekilleri, Malatya’daki ihtisas sanayi bölgelerinin artırılmasına yönelik isteklerini dile getirirken mevcut yatırımların hızlandırılması konusunda da Bakan Varank’ın destek ve katkıları talep edildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur ÇalıkSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankZiyaret
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