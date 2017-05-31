Oruç hangi halde bozulur, oruç hangi durumlarda mekruh olur, oruç tutmamayı mubah kılan özürler nelerdir; gibi önemli sorulara yanıt veren Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, önemli açıklamalarda bulundu. Müminlerin merak ettiği konuları detaylı bir şekilde değerlendiren Akbaş, şunları kaydetti:

“ORUCU BOZMAYAN HUSUSLAR:

Unutarak bir şey yemek içmekle oruç bozulmaz. ‘Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır. Bir kişi unutarak bir şey yediği veya içtiği zaman orucunu tamamlasın. Çünkü onu yediren ve içiren Allah Teâlâ’dır.’ (Buhari, Sahih, Savm 30/26.(2. 234.)) Kendiliğinden gelen kusma ile de oruç bozulmaz. Ömer b. Hakem b. Sevban’dan rivayet edildiğine göre (Sevban), Ebu Hüreyre (r.a)’nin şöyle dediğini işitmiştir: ‘Kim kusmak zorunda kalırsa, orucunu bozmuş olmaz.’ (Buhari, Sahih, Savm, 30/32.(2. 236.)) Kan aldırmakla da oruç bozulmaz. İbn Abbas (r. Anhuma)’dan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: ‘Peygamber (a.s.) Efendimiz oruçlu iken kan aldırdı.’ (Buhari, Sahih, Savm 30/32.(2. 237)) Oruca niyet etmiş bir mümin ihtilâm olursa, orucu bozulmaz. Esasen ihtilâmda cinsi münasebetin ne sureti, ne mahiyeti mevcut değildir. Herhangi bir kadına baktığı ve bu sebeple menisi geldiği zamanda da durum aynıdır. Bu kimse de düşünerek menisi gelen kimse gibidir. (Merginani, Hidaye 1/122, (Kahraman yay. İstanbul. 1986))

ORUCU BOZAN DURUMLAR

1- Sadece Kazayı Gerektiren Hususlar:

Mükellefin herhangi bir kastı olmadan, zorlama ve hata sonucu orucu bozulursa, gününe gün kaza etmesi gerekir. Kural şudur: Bilerek ve isteyerek, herhangi bir özür bulunmadan (yeme, içme veya cinsel birleşmede bulunarak) Ramazan orucunu bozan mükellefe hem kaza, hem kefaret gerekir! Bunun dışında kendi isteği olmaksızın ve meşru bir özür sebebiyle orucunu bozan mükellefe sadece kaza gerekir! Ramazan orucunun dışında; farz olan herhangi bir oruca niyet eden mükellef, kasten ve taammüden bozsa dahi kaza gerekir. Kefaret; sadece Ramazan orucu ile ilgili bir cezadır. Bu genel esaslar dahilinde; orucu bozan ve sadece ‘Kaza’yı gerektiren hususlardan bir kısmını zikredelim:

1. Mazmaza ve istinşak yapmakta iken karnına su giren kimsenin orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir,

2. Cünüp olarak sabahlayan bir mümin; yıkanırken boğazına su kaçarsa orucu bozulur. Kaza gerekir.

3. Oruç tutan bir kimse; çakıl, kuru çamur, pamuk, kuru ot ve kâğıt yutmuş olsa orucu bozulur. Kaza gerekir.

4. Kuru pirinç, mercimek, olgunlaşmamış ve pişmemiş ayva, kuru karpuz kabuğu, leş ve kan, yumurta kabuğu, başkasının çiğnemiş olduğu lokma ve bir başkasının tükürüğü gibi şeyleri yutan kimsenin orucu bozulur. Ancak kefaret gerekmez, gününe gün kaza eder. Çünkü bunların yenmesi âdet almadığı gibi, başta leş ve kan olmak üzere insan tabiatının nefret ettiği şeylerdir.

5. Makatından şırınga yaptıran veya mesanesine ilâç veren kimsenin orucu bozulur. Kaza gerekir.

6. Kendi ihtiyarı olmaksızın; ağzına kar veya yağmur tanesi giren, bunu yutan kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir.

7. Oruçlu bir kimse taharetlenirken fazla su kullanır ve su o yolla içeri girerse orucu bozulur, kaza gerekir.

8. Bir kimse oruçlu iken karısını öpse ve bu sebeple inzal vaki olsa orucu bozulur. Kaza gerekir!.

9. Ramazan ayında oruçlu iken; zorla ve tehditle cim'a edilen kimsenin orucu bozulur. Keffaret gerekmez. Gününe gün kaza eder.

10. Kendi isteği ve ihtiyarı olmaksızın; sigara dumanını içine çeken kimsenin orucu bozulur, kaza gerekir.

11. Elini boğazına sokarak, kasten kendini birkaç defa ağız dolusu kusturan kimsenin orucu bozulur. Kaza gerekir.

12. Ramazan-ı Şerif ayının dışında, herhangi bir oruca niyet eden mükellef; kasten dahi bozsa, kaza gerekir. (İmam Merginani - El Hidaye Şerh-u Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C:1, Sh:122-124, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C:1, Sh:202-205.)

Resûl-i Ekrem (sav)'in: ‘Sana şüphe veren şeyi terket, şüphe vermeyen şeye bak!’ (İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 95.) buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla her mümin; oruç ibadeti hususunda titiz olmak mecburiyetindedir. Meselâ; oruçlu iken banyo yapmak veya denize girmek, yutmamak şartı ile herhangi bir şeyin tadına bakmak ve bunun gibi birçok husus için ‘Mekruh’tur denilmiştir. Ancak meşru bir özür halinde cevaz verilmiş! Meşru bir özür mevcut değilken; bir şeyin tadına bakan veya denize giren kimse, oruç ibadetini tehlikeye sokmuş demektir!.. Kaldı ki; orucu bozulan bir kimsenin dâhi, gündüz boyunca imsak etmesi (Yeyip-içmemesi) vaciptir.

2- Orucu Bozan ve Kefareti Gerektiren Durumlar:

‘Tabii gıda maddelerini ve gıda maddesi hükmünde olan yiyecekleri kullanmak; Cima' yapmak (rıza söz konusu olduğu anda hem fail, hem mef'ul için keffaret gerekir.) Ağza giren yağmur suyunu kasten yutmak; Sirke, süt, bakla, kavun karpuz üzüm ve şeker kamışı sularını içmek; Şifa olacağı gerekçesi ile herhangi bir ilâcı kullanmak; Yağa ve pekmeze katılmış darı ununu yemek; Asma yaprağı veya taze ağaç yaprağını yemek; Yenilen cinsten otları, ilâç veya gıda niyetiyle kullanmak! ‘Bütün bunlar vücûda dahil olduğu anda oruç bozulur, hem kaza hem keffaret gerekir! (Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400. C: 1, Sh: 205.)

ORUÇLUYA MEKRUH OLAN ŞEYLER:

Bir şeyi dilinin ucuyla gereksiz yere tatmak (sinirli bir kocanın karısı, eşinin kızacağından korkuyorsa yemeğin tuzuna bakabilir). Lüzumsuz yere bir şey çiğnemek (ufak çocuğu için bir şeyi çiğnemesi gereken bir kadın oruç tutmayan başka birini bulamazsa kendisi çiğneyebilir). Kendisinden emin olmayan bir kişinin hanımını öpmesi, boynuna sarılması veya kucağına alması. Tükürüğü ağızda biriktirip yutmak. Kan aldırmak ve kendini zayıf düşüreceğini tahmin ettiği yorucu bir işte çalışmak.

ORUÇ TUTMAMAYI MUBAH KILAN ÖZÜRLER:

I) Hasta Olmak: Mükellef, hastalık sebebiyle nefsinin telef olmasından veya bir azasını kaybetmekten korkarsa, oruç tutmaz. İmam Merginani ‘Hastalığın artması veya uzaması bazen ölüme götürebilir. Bu durumda ondan sakınmak (artmasından veya uzamasından kaçınmak) gerekir’ diyerek konunun hassasiyetine işaret eder. Hastalık, tecrübe veya mümin bir mütehassıs doktorun teşhisiyle kesinlik kazanır.

2) Sefere çıkmak (Yolculuk): Ramazan ayında sefere çıkacak olan bir mükellef, geceden oruca niyet etmeyebilir.

3) Şeyh-i Fani (İhtiyar) Olmak: Oruç tutmaya gücü yetmeyen ihtiyar kimse iftar eder ve her gün için bir yoksula fidye verir. ‘Şeyh-i fani, ölüme kadar her gün kuvveti noksanlaşan kimsedir ki, bunlar tekrar kuvvet bulmadan vefat ederler.

4) Hayız ve Nifas Hali: Hayız ve nifas halindeki kadınların oruç tutmaları haramdır. Hz. Âişe (r.anha) validemiz, ‘Bizlerden birisi Resul-u Ekrem (s.a.s) zamanında, hayızdan temizlendikten sonra orucunu kaza eder, namazı ise kaza etmezdi’ (Fethül-Kadir, I, 114) buyurduğu sabittir. Dolayısıyle hayız ve nifas halindeki kadınlar, o hal içerisinde iken oruç tutamazlar. Daha sonra geçirdikleri günleri (temizlendikten sonra) kaza ederler.

5) Hamilelik ve Çocuk Emzirmek: Dürrü'l-Muhtar'da: ‘Zann-ı galip ile, kendi hayatından veya çocuğunun hayatından korkan hamile yahut zahirü'r rivayeye göre, anne olsun, süt anne olsun emzikli kadın oruç tutmayabilir’ (İbn Âbidin, IV, 338) hükmü kayıtlıdır.

6) Helak Olma Korkusu: (Mesela yılan veya zehirli bir haşere tarafından ısırılması ya da sokulması hali) (Emanet ve Ehliyet, Yusuf Kerimoğlu.)”

MUTLU SARIGÜL