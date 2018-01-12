Ziyarette konuşan Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TÜMSİAD’ın yeni Başkanı Murat Gümüş’e başarılar dileyerek, “Türkiye’mizin çok değerli bir STK’sı olan TÜMSİAD’ta bir görev değişikliği oldu, yeni başkana hayırlı olsun için geldik. Bu kuruluşlar önemli Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Bizim ortak amacımız Türkiye’nin ve Malatya’nın ekonomisinin ve ticaretinin büyümesidir. Biz bu tür Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare içerisinde hareket edeceğiz. Malatya’nın kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için el birliği ile hareket edeceğiz. Bunda sonraki yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.

YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ise yaklaşık iki ay önce genel merkez tarafından Tüm Sanayiciler ve İş adamları Dernek Başkanlığı’na atandığını anımsatarak, “Yeni yönetimimize, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Meclis Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri bizlere hayırlı olsun ziyaretimize geldiler. Bizlere göstermiş oldukları ilgi alaka ve nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Ben de Ticaret ve Sanayi Odasının Meclis üyesiyim. Biz Tüm Sanayiciler ve İş adamları Derneği olarak başkanımızın yanındayız. Başkanımızla birlikte beraber hareket edeceğiz. Malatya’nın ticaretinin ve sanayisinin gelişimi için hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunacağız” diye konuştu.

İHA