Yaptığı yardımlar ile dünyada adını duyuran Türk Kızılayı, Malatya’da yapacağı proje ile bin 330 kişiye istihdam kapısı açacak. Hükümetin başlattığı Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında Malatya’ya yatım yapacak olan Türk Kızılayı, kuracağı üsle Ortadoğu ve Asya bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemelerini Malatya’da kurulacak olan üsten gönderecek.

MALATYA LOJİSTİK ÜS OLACAK

Türk Kızılayı tarafından kurulacak üssün maliyetinin ise yaklaşık 20 milyon değerinde olacağı öğrenildi. 125 bin metre kare büyüklüğünde inşa edilecek olan üretim üssünde prefabrike yapılar, acil yaşam üniteleri, sağlık birimleri, konut, tuvalet ve duş üniteleri, yemekhane ve mutfak üniteleri, okul ve ibadethane olmak üzere lojistik depo olacağı belirtildi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

‘Güçlü Türkiye, güçlü Kızılay’ sloganı ile Hükümetin başlattığı Cazibe Merkezleri Projesine destek vermek amacı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da cazibe merkezi illeri arasında bulunan Malatya’da, ekonomik ve sosyal kalkınma modeliyle beraber uygulanan eylem planı doğrultusunda yakın zamanda açıklanan istihdam politikalarıyla doğru orantılı şekilde, üretim ve istihdam sağlayarak ekonomik, sosyal hayata değer katmak amacı ile Türkiye’de ve öncelikli olarak Ortadoğu ve Asya’da ’da bulunan komşu ülkelerde ihtiyaç duyulan ürün teminini sağlamak amacı ile Türk Kızılayı tarafından başlatılan proje, Malatya’da binlerce insanın umut kapısı oldu.

ASYA VE ORTADOĞU

Hazırlık, üretim, depolama, taşıma ve dağıtım merkezi olarak kullanılmak üzere kurulacak olan lojistik üssü başta Malatya olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olası afetlerde ilk müdahaleyi yapmak ve gerekli önlemleri almak için en önemli merkez haline gelecek. Kurulacak olan lojistik üssünde sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için değil aynı zamanda Asya ve Ortadoğu için de gerekli müdahalelerin planlanacağı ve işlemlerin yapılacağı bir merkez haline geleceği belirtildi. Kurulması için çalışmaların devam ettiği İslam Ülkeleri Kızılay Federasyonu öncesinde Türk Kızılayı’nın bu çalışması ile bölge ülkelerindeki mevcut tüm Kızılay teşkilatları içinde örnek teşkil edecek bu çalışmanın, Malatya’nın Orta Doğu-Asya Bölgesinde merkez olmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

MALATYA’DA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Hedefimiz Türkiye'ye önce milli bir afet ve barınma sistemleri kapasitesi kazandırmak, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak. Ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Göç Örgütü, Kızılhaç ve insani yardım örgütleri gibi kuruluşlara, dünyanın farklı bölgelerine çözüm sağlayabilecek bir afet barınma sistemleri üretim kapasitesi kurabilmek. Çalışmayla aylık 2 bin konut üretilebilecek. Bunlar konteyner tipi prefabrik, hafif çelik ya da kompozit malzemeden oluşacak. Sadece afet temelli değil, savunma sanayi ve toplu konut ihtiyaçlarını hızlı çözümlemeye yönelik farklı yapı teknikleriyle oluşturulacak barınma sistemleri olacak" diye konuştu.

VAGON ONARIM FARİKASINI GEZDİ

Yapılacak olan yatırımlar için Malatya’da bir ziyaretler gerçekleştiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ziyaret kapsamında Vagon Onarım Farikası alnını ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Genel Başkan Kınık, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insanlık dramının yaşandığını dile getirdi. Kınık, 65 milyon kişinin, silah zoruyla evlerini terk edip barınmaya muhtaç yaşadığına dikkat çekti. Kınık açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

6 MİLYON 500 BİN İNSAN İÇ MÜLTECİ KONUMUNDA

"Türkiye'de 3 milyon kardeşimiz 26 AFAD kampında başını sokacak bir yer buldu ama hemen güney sınırımızda, Suriye'de yaklaşık 6 milyon 500 bin insan iç mülteci konumunda. İdlib kırsalında 400 kampta 700 bin insan yaşıyor. Azez'de 4-5 yıldır 300 bin insan çadırlarda yaşıyor. Bu insanların konuta kavuşturulması, insani şartlarda yaşaması için buna benzer yatırımların yapılması gerekiyor. "Türkiye'de 3 milyon kardeşimiz 26 AFAD kampında başını sokacak bir yer buldu ama hemen güney sınırımızda, Suriye'de yaklaşık 6 milyon 500 bin insan iç mülteci konumunda. İdlib kırsalında 400 kampta 700 bin insan yaşıyor. Azez'de 4-5 yıldır 300 bin insan çadırlarda yaşıyor. Bu insanların konuta kavuşturulması, insani şartlarda yaşaması için buna benzer yatırımların yapılması gerekiyor” diye konuştu.













TAHİR ÖZÇELİK