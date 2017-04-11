11 Nisan 2017 Salı

Orta şiddette zirai don riski!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde orta şiddette zirai don riski bulunduğu, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

11 Nisan 2017 Salı 11:09
Orta şiddette zirai don riski!

  Bir süredir ciddi bir sıcaklık artışı yaşanırken geçtiğimiz günlerde Malatya’da kar yağışı meydana geldi. Kayısı çiftçisini tedirgin eden yağıştan sonra, kayısıyı don vurup vurmayacağı merak edildi.

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK
  Bu noktada Meteoroloji ve yetkililer uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarında 4 derecelik artış beklenirken, gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif kuvvette esecek. Bölgemiz genelinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

HASAR TESPİTİ
  Malatya’da tüm ilçelerde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, çiftçiler ise kayısı konusunda umutlanmayı bekliyor. Kayısı hasar tespiti ile ilgili çalışmaların ne zaman yapılacağı ve sonuçlanacağı konusunda ise herhangi bir bilgi edinilemedi.

HAVA SICAKLIKLARI ÇOK DÜŞMEMELİ
  Ziraat odaları temsilcileri de kayısı çiçeğinin, yaşanan ciddi hava soğukluklarından etkilenmemesi için hava sıcaklıklarının birdenbire düşmemesinin yararlı olacağını belirtiyorlar. Bu anlamda önümüzdeki günlerde kayısıyı tehlikenin bekleyip beklemediği bilinmezken, Meteoroloji üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde çiftçileri uyarıyor.

MUTLAKA ETKİLENME VARDIR
  Kayısısının çok yanmadığını söyleyen kayısı üreticisi Hüseyin Alan, “Benim kayısılarım henüz çiçek açmadı. Güneşe aldanıp erken çiçek açan ağaçlar mutlaka dondan etkilenmiştir. İnşallah çok zarar olmaz. Her yıl bu endişeyi yaşamak da çiftçiyi yordu ama Allah’ın işine karışılmaz” diye konuştu.






TAHİR ÖZÇELİK
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