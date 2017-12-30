30 Aralık 2017 Cumartesi

Örnek sorular yayınlandı

Liselere Giriş Sınavı örnek soruları, Milli Eğitim Bakanlığının meb.gov.tr adresinde paylaşıldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:51
Örnek sorular yayınlandı

  Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden paylaşıldı. MEB tarafından yapılan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı. Sözel Bölüm ve Sayısal Bölüm olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise şöyle olacak:

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8. sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak."

HABER MERKEZİ
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