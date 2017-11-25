‘Baştâcı’ projesinin bu açıdan önemli ve kıymetli bir hizmet aracı olduğunu sözlerine ekleyen Yasemin Polat, “İlçemizdeki yaşlı ve gündelik işlerini yapmakta zorlanan yaşlılarımıza sağlık ve yardım hizmetlerini ulaştırmak amacıyla başlatılan ‘Baştâcı’ projesi çerçevesinde yaşlılarımızın ihtiyaçları gideriliyor, kişisel ve ev bakımlarını yapılıyor. Bizler de zaman zaman yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek onların ellerini öpüp hâyır dualarını almaya çalışıyoruz. Yaşlılarımız hepimizin onurudur. Hepimizin bir gün yaşlanacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımıza sahip çıkarak, ilgi ve alaka göstermek herkesin öncelikli görevi olmalıdır. Bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza gereken yakınlığı göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız” diye konuştu.

Yasemin Polat, sağlık sorunları yaşayan 70 yaşındaki Mahire Çoşkun’a geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra yanında getirdiği hediyeleri takdim etti.

“YAŞLANACAĞIMIZI HİÇ AKLIMIZA GETİRMEZDİK”

Yeşilyurt Belediyesi personelleri tarafından kişisel ve ev bakımının yapıldığını ifade eden Mahire Çoşkun ise, “Bizlerde küçükken yaşlanacağımızı hiç aklımıza getirmezdik ancak zaman akıp geçiyor ve yaşlandık. Yeşilyurt Belediyesi'nin yaşlılara sahip çıkmak adına yaptığı hizmetleri ise çok beğeniyorum, bizi unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Belediye personelleri evimizi temizliyorlar, ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Beni evimde ziyaret eden Belediye Başkanımızın eşi Yasemin Polat ve diğer misafirlerimize çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

HABER MERKEZİ