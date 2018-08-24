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Örnek Mahallesi ayağa kalktı

Yeşilyurt Belediyesi'nin Cumhuriyet Örnek Mahallesi’ndeki ait ortak kullanım alanlarını satışa çıkardığı iddiasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Örnek Mahallesi ayağa kalktı

Yeşilyurt Belediyesi'nin Cumhuriyet Örnek Mahallesi’ndeki ait ortak kullanım alanlarını satışa çıkardığı iddiasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:00
Örnek Mahallesi ayağa kalktı

Cumhuriyet Örnek Mahallesi ayağa kalktı.  İddiaya göre köy tüzel kişiliğine ait olan daha sonra Yeşilyurt Belediyesine geçen arsaları Belediye satışa çıkardı. Köylünün istimlak parası ile aldığı ve çarşı, sosyal tesis, park, pazar yeri, oyun alanı gibi ortak kullanım alanları için ayırdığı 8 parselin Yeşilyurt Belediyesi tarafından satışa çıkarılması iddiasına vatandaşlar tepki gösterdi ve olayı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Mahallerinin eylemine destek vermek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Örnekköy Mahallesi’ne gitti.

CHP'DEN KÖYLÜLERE DESTEK

Burada konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, “Örnekköy Mahallesi’ne geldik ve köylüler haklı bir isyanını dile getiriyorlar. Köyün girişine bir afiş asarak satışa çıkarıldığını ifade ediyorlar. Burası yıllar önce köy kent projesi kapsamında köy olurken ve köyün kendi parasıyla almış olduğu ortak alanları olarak değerlendirilmesi gereken parseller bugün belediye tarafından satılığa çıkartılıyor. Tabi köylüler de karşı çıkıyorlar ve izin vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte gelerek köylülere destek vermek istedik. Gerek hukuki anlamda gerekse eylemsellik boyutunda köylülerle birlikte olacağız. Buraların satılmaması noktasında köylülerle birlikte mücadele edeceğiz. Olayın takipçisi olacağız ve hukuki anlamada da üzerimize düşen ve takip etmemiz gereken ne varsa bunu takip edeceğiz, köyün ortak değerlerini birilerinin peşkeş çektirmeme noktasında bir çaba ve gayret içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

''KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “1970 yıllında köy kent projesi kapsamında ayrılan okul için, park için çarşı olarak ayrılan kamu alanları satışa çıkarılıyor. Bu anlamak mümkün değil, Yeşilyurt bibi büyük bir belediyenin Örnekköye de ki 3- 5 parça araziye tenezzül etmesinde kabul etmek mümkün değil. Biz bu süreç içerisinde hem hukuki anlam sizin yanınızda olacağız, bu işin çözülmesi için hem Yeşilyurt hem de büyükşehir belediyesi ile temasa geçip sorunu ileteceğiz. Burası kimsenin babasının malı değil, örnekköylü fakir, fukaranın babasında kalan malı, kendi paraları ile almış oldukları malı kimse kusura bakmasın satamaz Örnekköylü de sattırmaz. Malatya’nın en değerli arazileri birilerine peşkeş çekildi başka şey kalmamış gibi köydeki kamu malları satılmaya çalışıyor” diye konuştu.

İHA

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YEŞİLYURT BELEDİYESİCumhuriyet Örnek MahallesiOrtak Kullanım Alanları
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