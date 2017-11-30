Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ile Atatürk Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen Atık Pil Toplama kampanyası kapsamında birinci olan Atatürk Ortaokulu 6J sınıfı öğrencileri ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta bir araya geldi.

BÜYÜK BİR ATEŞE DÖNÜŞTÜ

Burada konuşan Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hanifi Özdemir, kampanya hakkında bilgiler vererek, “Okulumuzda sınıflar arası atık pil toplama yarışması düzenledik. Küçük bir ödülle başlattığımız bu yarışma bir ay sonunda çok büyük bir ateşe dönüştü. Öğrencilerimiz okul çapında yaklaşık bir ton atık pil toplayarak çok büyük bir başarıya imza attılar. Bizler bir kez daha gördük ki minik yüreklerimizin, çocuklarımızın, gonca güllerimizin gönül dilleriyle konuşulduğu zaman ne kadar büyük başarıya imza attıklarını gördük. Bu minik kalplerle çok büyük başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımızın çevreye karşı duyarlılığından dolayı okulumuza geçmişte olduğu gibi bugünde verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Taştan ise, “Daha güzel başarılara imza atacağımıza eminim. Katılımınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Belediye başkanı olarak sizin burada aramızda olmanız çocuklarımıza ayrı bir güç, ayrı bir hedef belirliyor. Eğitim adına destekleriniz çok büyük katkılar veriyor” ifadelerini kullandı.

ONUR DUYDUM!

Kampanyaya katılan öğrencileri kutlayarak sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Atatürk Ortaokulu öğrencilerini ve değerli öğretmen ve yöneticilerini burada ağırlamaktan büyük onur duydum. Sevgili öğrencilerimizin bu çalışmalarını canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Öğretmenlerinizin şahsında sizlerin küçük yürekleriyle büyük işler yaptığınızı görmek, bizi son derece mutlu ediyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda 5 temel unsur vardır. Bunlar katılımcı, sosyal, kültürel, hizmet ve olmazsa olmazlarımızdan birisi de çevre ile ilgili belediyecilik anlayışımızdır. Çevreci ve yeşili koruma belediyecilik anlayışımız ise hizmet anlayışımızın olmazsa olmazıdır. Okulunuzun 1 tona yakın atık pil toplaması büyük bir başarıdır. Takdire şayan bir başarıdır. Bu minik yürekli öğrencilerimizle birlikte bunu başarmak büyük bir başarı öyküsüdür. Bu başarı öyküsünü yazan başta öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Biliyorsunuz atık pillerin tabiatta yok olması uzun yıllara tekamül ediyor. Tabiata yaydığı olumsuz etkiler de doğurduğu bir gerçektir. Sizler bu olumsuzlukları yok etmek için atık pil toplamakla büyük bir başarıya imza attınız. Bundan sonraki süreçte de çevre ile ilgili diğer projelerde de yer alacağınıza canı gönülden inanıyorum. Ayrıca yeşili korumanın, çevreyi temiz tutmanın bununla birlikte sınıf da çalışkan öğrenciler olmanın yol ve yordamını da öğretmenleriniz en güzel bir şekilde öğretecektir. Nasıl ki atık pil toplamasında büyük başarı elde ettiyseniz, çevrenin korunmasında da ve çevrenin temiz tutulmasında bu başarı öyküsünü güzel destanlar yazacağınıza inanıyorum” dedi.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta gerçekleştirilen program sona ererken, öğrencilere madalyaları, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yoğun bir katılımın olduğu programda verildi.

HABER MERKEZİ