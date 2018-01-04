Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, “Öncelikle Mahrukatçılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2017 yılında hükümetimiz esnaf ve sanatkarlara verilmesi için çıkarttığı kredi uygulaması, geçmişte yoktu. Bu kredilerin verilip verilmediği, esnafımız biliyor. KB notu düşüş olan bazı esnaflar bu krediler yararlanamadı. Bu KB notunu bir türlü kaldıramadık. Bu notu düzeltip, yararlanmak isteyen esnaflar birkaç sonra alması konusunu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye bildirdik. Her meslekten esnafımız bu kredilerden yararlandı” sözlerini kaydetti.

Hükümetin yaptığı adımlardan memnun olduklarını belirten MESOB Başkanı Keskin ise şunları söyledi: “Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlara yaptığı çok ciddi adımlar var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, esnaf ve sanatkara yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Orhan Özbek başkanımıza teşekkür ediyorum. İnsanlara yaklaşımı ile sizlerin sorunlarıyla ilgilenmesi ve diyalog girişimleri ile her zaman esnafımızın takdirini kazanmıştır. Özelliklede genel kurula yoğun bir şekilde katılan ve kendi meslekleri ile kendi odalarına sahip çıkan mahrukatçı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEDİĞİMİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yeniden güven tazeleyerek Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Orhan Özbek, “Bu kongrenin Malatya’ya ve Mahrukatçılar Esnafına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere katkı sunduğunuz ve bizlerden desteğinizi esirgemediğimiz için çok teşekkür ediyorum. Bundan önce nasıl yoğunluk içinde çalıştıksa, bundan sonrada öyle çalışacağımızdan emin olun. Sorunlarınız başımızın üstünde yeri vardır. Çözmeye çalıştık, bundan sonrada çözmeye çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden tek liste seçilen Orhan Özbek'in yönetim kurulunda, Ufuk Zorluer, Rıdvan Açıkgül, Cengiz Şahin, Vahap Albayrak, Eli Erbaş ve Bekir Dirican seçildi. Denetim Kurulu'na da İlker Kargın, Levent Değirmenci ve Tekin Özdemir seçildi.

HABER MERKEZİ