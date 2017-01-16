16 Ocak 2017 Pazartesi

Orhan Alkaya MAFSAD’ta

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nde, ayın fotoğraf sunumu etkinliğinde, “Orhan Alkaya ile Güneşin Altın Yumurtası” fotoğraf sunumu ve söyleşisi yapıldı.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:22
Orhan Alkaya MAFSAD’ta

Orhan Alkaya, 8 yıllık bir emeğin sonucu olan “Güneşin Altın Yumurtası” adlı fotoğraf projesinde, kayısı ağacının yaprak açmasından dökümüne kadar olan süreci seyircileriyle buluşturdu. Alkaya, bu projenin Malatyalıların ortak bir derdi olduğunu, halen Malatya’nın büyük bir geçim kaynağının kayısı olduğunu belirtti.

İNSANIN DERDİ OLMALI
  İzleyicilerden gelen soruları cevaplayan Alkaya, “İyi fotoğraf için insanın derdi olmalı ve bu derdini fotoğraflar ile anlatmalı” dedi. Alkaya, halen projesi için yeni fotoğraflar çektiğini, uzun süreli projelerle çalıştığını ve bütün fotoğraflarının belli bir konuda mesaj içerdiğini vurguladı.

MAFSAD Yönetim Kurulu adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yıldız, Orhan Alkaya’yı ağırlamaktan onur duyduklarını, bu uzun soluklu ve kaliteli projeyi kendileriyle paylaştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, bugünün anısına Orhan Alkaya’ya  plaket takdim etti.

TAHİR ÖZÇELİK
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