3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dün bir stant açarak personel, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. Standın açılışında konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzman Dr. Erhan Berk, Türkiye’de 3 ve 9 Kasım tarihleri arasının Organ ve Doku Bağışı Haftası olduğunu hatırlattı.

FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK

Stant açarak hasta ve hasta yakınlarının desteklerini almak istediklerini ifade eden Dr. Berk, “Biz de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, hastanemize bir stant açarak personelimize ve gelen hasta ile hasta yakınlarımıza organ ve doku bağışı konusunda bir farkındalık yaratmak istedik. Aynı zamanda bağış için desteklerini almak istedik. Biliyorsunuz son dönemde organ yetmezliklerinin tedavisi sadece organ ve doku nakilleri. Bu da Türkiye’de özellikle farkındalığın yaratılması gereken bir konu. Bu konuda yıllardır Türkiye’de ciddi bir hassasiyetle bu konudaki tanıtımlar devam etmektedir ve devam etmesi de gerekmektedir. Çünkü bizim hala organ ve doku bekleyerek yaşamını kaybeden birçok vatandaşımız vardır. Halbuki kadavradan dediğimiz, ölüden doku nakliyle birçok insanımızın yaşam kalitesi ve yaşam süresini artırabileceğiz. Bundan dolayı toplumsal farkındalığı oluşturmamız lazım. Bunu sadece sağlıkçılar değil, toplumun bütün kesimlerinin önemsemesi lazım” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK İYİLİK DOKU BAĞIŞIDIR

Bir haftadır okullarda seminerler düzenlediklerini kaydeden Dr. Berk, “Biz de bu hafta münasebetiyle hastanemizde standımızı açtık. Aynı zamanda bir haftadır okullarımızda seminerler düzenliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir insanın bir insana yapabileceği en güzel, en büyük iyilik doku bağışıdır. Bunun için 18 yaşın üzerinde olması ve akli melekelerinin yerinde olması yeterli. Biz özellikle son dönemlerde Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da icazetiyle bu konuda toplumsal farkındalığın biraz daha artırılması gerektiğinin farkındayız. Ama hala yeterli seviyede değiliz. İnşallah toplum olarak toplumda organ bekleyen hastalarımıza şifa kaynağı olacağız. Çünkü Türkiye’de yeteri satıda ve donanımda hizmet veren organ ve doku merkezlerimiz de var. Biliyorsunuz bunların karaciğer konusunda da en büyüğü Malatya’mızda bulunuyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye’de bu farkındalık bizim organ ve doku bekleyen insanlarımıza daha da çok yardımcı olacak” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL