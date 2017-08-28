28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Ören Mahallesi’nin çilesi…

Akçadağ ilçesi ile Ören Mahallesi arasında yapılan yol çalışmaları vatandaşı adeta canından bezdirmiş durumda. Uzun süre serili olan mucur, araçlara önemli problem yaşatırken şimdi de 4 gün önce yol asfaltlanmak için ziftlenmiş durumda. Ziftli yolda hiçbir çalışma devam etmezken sürücüler bu defa da zift sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:09
Ören Mahallesi’nin çilesi…

  Konunun gündeme gelmesi ve bir an önce çözüm bulması için yolun bulunduğu bölgeye beraberinde Akçadağ İlçe Başkanı Muhittin Şahin, Büyükşehir Meclis Üyesi Erdal Üstün ve parti yöneticileriyle giden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Neredeyse hiçbir kurum kendi işini doğru düzgün yapmıyor” dedi.

İNSANLAR MAĞDUR OLUYOR
  Kiraz, burada yaptığı açıklamada,“Bu yol Ören, Büyükçimiş, Kümükçimiş, Keller, Hançerli, İkinciler, Karaterzi, Dedeyazı, Polat ve Doğanşehir’e bağlantısı olan bir yol. Yaz günlerinde özellikle yoğun olan bir hat. 4 gündür zift dökülmüş fakat üzerine asfaltı serilmiyor, bir çalışma da yok, muhtemelen bayram tatili de araya girdi bayram sonuna kadar böyle devam edecek gibi gözüküyor. Bu durum artık hiçbir kurumun kendi işini doğru düzgün yapmadığını gösteriyor. Burada da karayollarının düzgün bir çalışma yapmadığı çok net görülüyor. Burada bir yol yapılırken, insanlar mağdur oluyor. İnsanlara bir rezalet yaşatılıyor. Düzgün bir iş yapılsaydı yol bölüm bölüm yapılırdı. Günlerce bu bölgedeki insanlar bu ziftle arabalarının kirlenmesine, rezalet yaşamasına gerek kalmazdı. Bu arada aylardır Akçadağ merkezi tozdan geçilmiyor. Aylardır Akçadağlılar bu tozu yutmaya devam ediyor. Toz yuta yuta birçok insanın sağlığı bozuluyor. Ama yolun bitmesi için bir adım atılmıyor. Ören’e yapılan bu yol da aynı şekilde araçların hem kaza yapmasına sebebiyet verebilecek durumda hem de rahatsız edici zift kokusu insanların sağılığına problem yaratacak durumda. Her zaman ifade ediyoruz, bir hizmet yapıyorsanız zamanında insanlara rahatsızlık vermeden yapıp bitirin. Ama baktığımızda hizmetler insanlara eziyet haline geliyor. Herkesin bu hizmetlerin gecikmesinden dolayı sağlıksız yapılmasından dolayı belediyelere, yerel yönetimlere, kurumlara tepkisini ortaya koyması lazım” sözlerini kaydetti.

VATANDAŞ REZALETİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR
  Başkan Kiraz, “İlimizde bütün kurumların çöktüğünü görüyoruz. Hiçbir kurumun yönetilemediği net şekilde ortadadır. DSİ yönetilemiyor, karayolları yönetilemiyor, belediyeler yönetilemiyor, elimizi nereye atsak elimizde kalıyor, vatandaş rezaleti yaşamaya devam ediyor. Bir an önce bizi yönetenlerin, bu kurumların, kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor artık halkta bu sıkıntıları yaşayacak sabır kalmamış” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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