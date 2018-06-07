Ordumuzun moralini bozmayın

Başkan Gözükara yaptığı açıklamada Hakkari’nin Şemdinli ilçe kırsalında hain saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek yaralı askerlere de acil şifalar diledi. Gözükara “Hain terör örgütünün son günlerde ülkemizde yapmış olduğu saldırılar gösteriyor ki ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar tekrar sahneye konmak istemektedir. Lakin herkes tarafından bilinmelidir ki yüce Türk Milleti ve Türk Ordusu ülkesi üzerinde oynanan bu kirli oyunları her zaman bozmuş hainlere derslerini en ağır şekilde vermiş vermeye de devam edecektir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Tüm şehit aileleri ve gaziler olarak diyoruz ki, artık Kandile girilsin, bu hainlerin kökü kazınsın terör bitirilsin. Şimdiye kadar verilen canların dökülen kanların hesabı sorulsun, intikamı alınsın” şeklinde konuştu.

KIRICI VE YIPRATICI TEK SÖZ SÖYLEME HAKKINI VERMİYORUZ

Ordunun terörle mücadeledeki üstün başarılarının Türk Milletini her zaman onurlandırdığını ve gururlandırdığını aktaran Gözükara, “Bu sebepledir ki şanlı ordumuza ve mensuplarına karşı yapılacak eylem ve söylemlere herkes dikkat etmeli, ordumuzun moral ve motivasyonunu bozacak en küçük bir cümleden dahi herkes kaçınmalıdır. Türk milletinin her ferdi şanlı Türk ordusunun bir neferidir ve bu bilinçle hareket etmelidir. Ordumuza mensup şerefli her Türk askeri bu vatanın evladıdır ve biz şehit aileleri ve gaziler olarak hiç kimseye bu vatanın şerefli evlatlarına olumsuz, kırıcı ve yıpratıcı tek söz söyleme hakkını vermiyoruz” diye konuştu.