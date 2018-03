ORDUMUZ DESTAN YAZDI

AK Parti tarafından Erzincan’da bir otelde düzenlenen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Erzincan’ı Dinliyoruz" programında konuşan Öznur Çalık, “Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla başlattığımız projemiz kapsamında Türkiye’nin her bölgesine gidiyoruz, karış karış dolaşıyoruz. 16 yıl boyunca yaptığımız politikalarda Erzincan’da neredeyiz, neler yaptık, bundan sonra bizden neler isteniyor, Erzincan ve Türkiye için ne söyleniyor, yerinde dinlemeye geldik” diyerek kendilerine gönül kapılarını açan Erzincanlılara teşekkür etti.

16 yıl önce milletin gönlünün kapısını çaldıklarında kapıların kendilerine sonuna kadar açıldığını dile getiren Çalık, milletin o zamandan beri AK Parti'yi gönlünden hiç çıkarmadığını belirtti. Çalık, "Milletimizin gönlündeki yerimizi pekiştirmek adına bir adım daha atıyoruz. Gönül adımlarını siz gönül adamlarıyla yapmak üzere Erzincan’dayız" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK

“Yerelden genele yaptığımız hizmetler ile hamdolsun milletimizin yüzünü güldürdük. Her alanda icraatlarımıza daha iyilerini eklemenin derdi, gayreti içinde olduk” şeklinde konuşan Çalık, geçtiğimiz 16 yılda Erzincan’ın potansiyelini daha iyi hayata geçirebilmesi için biz de şehrimize her türlü desteği verdik, veriyoruz” dedi.

21 Mart Nevruz Bayramı'na da işaret eden Milletvekili Çalık, "Nevruz Bayramı baharın ilk ışıkları ve ilk çiçekleridir ve inşallah ülkemizin her yeri bayram ve bahar havasında olacak" dedi. Çalık, Nevruz Bayramı'nın, terörün olmadığı kardeşçe bir yaşamın devam ettiği bir Türkiye'ye vesile olmasını da diledi.

FARKINDALIK ARTIRILMALI

21 Mart'ın aynı zamanda Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunun altına çizen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 kromozomun 3 adet olmasını simgelemesi sebebiyle her yılın üçüncü ayının 21. günü Down Sendromu Günü olarak kutlanıyor. Melek kalplerinde büyüttükleri sevgi dolu dünyalarıyla bizlere sevmenin, sevilmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatan, gülen gözleri tebessümleriyle hayatımıza neşe katan down sendromlu evlatlarımızın bu güzel ve özel gününü en kalbi duygularımla bir kez daha tebrik ediyorum. Toplumumuzun bu konudaki farkındalığı artırılmalı."

AFRİN'DEN ZAFER İLE DÖNDÜK

Öznur Çalık, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı gün Zeytin Dalı Harekatı'nda da Afrin'in kontrol altına alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Afrin'deki zafer çok büyük dualarla gönderdiğimiz askerlerimizin zaferiydi. Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun süreç yaşandı. Harekatta adeta iğne ile kuyu kazmak, saman içinde iğne aramak kadar zor bir süreç yaşadık ve bu süreci Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttük ve binlerce kez şükürler olsun ki Rabbimiz zaferi nasip etti."

Çalık, harekatla Afrin'deki insanların hürriyetine kavuşturulup sağlıklı ortamda hayatına devam etmesinin sağlandığını ifade ederek, "Hem ordumuz hem de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin'de destan yazdıklarına şahitlik ettik. Türkiye Afrin'de büyük, güçlü devlet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. 'Afrin'e neden giriyorsunuz?', 'Harekâtı kısa tutun' diyenlere inat Afrin'i terör örgütlerinden temizleyene kadar operasyon yapmaya devam edeceğiz dedik. Binlerce kez şükürler olsun Afrin'den zafer ile döndük. Ve Türk bayrağımız, sancağımız Afrin'de dalgalandı" diye konuştu.

Programa, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve partililer katıldı. busabahmalatya.com