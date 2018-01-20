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OPERASYON İÇİN AFRİN'E KÖPRÜ...

Afrin operasyonunda askeri araçların rahat geçiş yapabilmesi için sınırın Suriye tarafındaki Karasu çayına beton köprü yapılıyor.

OPERASYON İÇİN AFRİN'E KÖPRÜ...

Afrin operasyonunda askeri araçların rahat geçiş yapabilmesi için sınırın Suriye tarafındaki Karasu çayına beton köprü yapılıyor.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 17:34
OPERASYON İÇİN AFRİN'E KÖPRÜ...

Operasyon öncesi Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı devam ederken sınırın Afrin tarafında da alt yapı çalışmaları sürüyor.
Operasyon sırasında askeri araçların rahat geçişi için Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'ndeki sınırın karşı tarafında bulunan Afrin'e bağlı Qara Baba kasabasında, sınır duvarının yakınlarında bulunan Karasu Çayı'na köprü çalışması yapılıyor.Köprü için gereken betonlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kamyonlarla sınırın diğer tarafına taşınıyor. 

İHA

Son Güncelleme: 20.01.2018 17:42
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaTskOperasyonAfrin
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