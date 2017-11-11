Rol aldığı pek çok önemli filmle hafızalara kazınan, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a renk katan Belkıs Özener ve duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen Mesut Uçakan, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin 9 Kasım akşamı (bugün) gerçekleşecek açılış töreninde onur ödülü alacaklar.
Malatya Erhaç Havaalanı’nda festival ekibi ve Malatyalıların sevgi seliyle karşılanan ustalar, festivalde bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.
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