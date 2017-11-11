11 Kasım 2017 Cumartesi

ONUR ÖDÜLÜ SAHİPLERİ MALATYA’DA

Malatya Uluslararası Film Festivali tarafından her yıl sinemaya emek vermiş usta isimlere takdim edilen Onur Ödülleri’nin bu yılki sahipleri Malatya’ya geldi.

10 Kasım 2017 Cuma 10:55
ONUR ÖDÜLÜ SAHİPLERİ MALATYA’DA

  Rol aldığı pek çok önemli filmle hafızalara kazınan, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a renk katan Belkıs Özener ve duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen Mesut Uçakan, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin 9 Kasım akşamı (bugün) gerçekleşecek açılış töreninde onur ödülü alacaklar.

Malatya Erhaç Havaalanı’nda festival ekibi ve Malatyalıların sevgi seliyle karşılanan ustalar, festivalde bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Uluslararası Film Festivali

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