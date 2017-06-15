Festivalin bu yılki onur ödülü sahipleri; usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a renk katan Belkıs Özener ve Yönetmen Mesut Uçakan’a verilecek.

Halk Oyuncuları’nda Teneke adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım atan ve 1976’da Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Sahnesi’ni kuran Halil Ergün, 43 yıl önce Yılmaz Güney’in senaryosu olan İzin filmiyle sinemaya başladı. 1988 yılında ‘Kadın Dul Kalınca’ filminde Fatma Girik‘le birlikte oynayan Ergün, 1995 yılında yönetmenliğini Ümit Elçi’nin yaptığı Erhan Bener’in aynı adlı romanından uyarlanan Böcek filminde Nurseli İdiz, Füsun Demirel ve Meltem Cumbul ile başrolleri paylaştı. Film, aynı yıl Halil Ergün’e 3 kez En iyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı. Çok sayıda toplumsal gerçekçi filmed rol alan usta oyuncu Halil Ergün, mesleğinde olduğu kadar kişisel yaşamında da insan hakları konusundaki duyarlılığıyla tanınıyor.

YEŞİLÇAM ŞARKILARININ SESİ: BELKIS ÖZENER

16 yaşındayken Tepebaşı'nda ilk defa sahneye çıkan Belkıs Özener, Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncası Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik’in yerine, unutulmaz Yeşilçam filmlerinde şarkılar seslendirdi. Bu yıl Yeşilçam’da 50. yılını kutlayacak olan 81 yaşındaki Belkıs Özener, Fosforlu Cevriye, Sevemedim Kara Gözlüm, Karakolda Ayna Var, Azize gibi Yeşilçam’ın sevileneserlerinin sesi olarak hafızalarda yer etti. İlk olarak 1967 yılında “Sinekli Bakkal” filmiyle Yeşilçam’a adım atan Özener’e bu yıl 7. Malatya Uluslararası Film Festivali tarafından “Kristal Kayısı / Onur Ödülü”takdim edilecek.

SINEMADA BIR DURUŞ; MESUT UÇAKAN

Sinemaya 80’li yılların sonu ve 90’lı yılların başında “Reis Bey” ve “İskilipli Atıf Hoca” filmleriyle katkıda bulunan usta yönetmen Mesut Uçakan, 1978 yılında başrollerini Müjde Ar ve Bulut Aras’ın paylaştığı “Lanet” isimli filmiyle ilk uzun metrajını çekti. Türk sinemasında bazı ilkleri de başlatan usta yönetmen, “Kavanozdaki Adam (1987)” ile ilk defa bilim-kurguyu denedi. “Reis Bey (1988)” ile koyu sansür döneminde ilk defa yargıyı eleştiren Uçakan, “Kelebekler Sonsuza Uçar/İskilipli Atıf Hoca (1993)” isimli filmiyle ilk defa İstiklâl Mahkemeleri şahsında yakın tarihimizi cesur bir şekilde eleştirdi. Bazıları hasılat rekorları kıran filmlerinin senaryolarını da çoğunlukla kendisi yazan Uçakan’ın hemen her filmi gösterildiği dönemde büyük yankı uyandırdı, yoğun tartışmaların odağı oldu. Özellikle “Reis Bey” ve “Kelebekler Sonsuza Uçar / İskilipli Atıf Hoca” filmleriyle çeşitli ödüllere layık görülen Mesut Uçakan’a 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Kristal Kayısı / Onur Ödülü” takdim edilecek.







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