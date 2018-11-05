Önlisans mezunları KPSS'de ter döktü

Memur olmak, atanmak hayaliyle bu sınava giren önlisans mezunları heyecanla bu sınavı bekledi. Sınava hazırlık sürecinde ciddi emekler veren adaylar şimdi de emeklerinin karşılığını almak için sınav sonucunun açıklanmasını bekliyor. Malatya'dan da bu sınava binlerce kişi katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), dün yapılan 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) Önlisans adaylarının, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girmelerine izin verilmedi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET VERDİ

Bu arada önlisans mezunlarının katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) gerçekleştirileceği 4 Kasım Pazar günü, nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatlerinde arasında hizmet verdi.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı gerekçesiyle sınava kabul edilemeyecek durumdaki adaylar için, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav yapılacak merkezlerdeki il-ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağının belirtildiği aktarılmıştı.

Sınava katılan adaylar, şimdi sınav sonucunun açıklanmasını merakla bekliyor.