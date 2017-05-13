Engelliler Haftası dolayısıyla BUSABAH’a bir açıklama yapan AK Parti Yeşilyurt Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM) Başkanı Naile Altuntaş, önemli açıklamalarda bulundu. Her yılın 10-16 Mayıs tarihleri arası tüm dünyada ‘Engelliler Haftası’ olarak kabul edildiğini dile getiren Başkan Altuntaş, bu haftada engelliler için farkındalık oluşturulduğunu söyledi.

BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

Bu hafta içerisinde engelliler için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Başkan Altuntaş, “Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler her yılın 10-16 Mayıs haftasını ‘Engelliler Haftası’ olarak kutlamaktadır. Engelliler Haftası süresince engellerin aşılabileceği, engelli insanların eğitimi ve onların topluma daha iyi adapte olabilmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Televizyonlarda, okullarda ve radyo programlarında bu konularla ilgili çeşitli programlar düzenlenmektedir. Bu haftada; engelliler sorunlarını, isteklerini dilek ve temennilerini devletimize, yetkili insanlara ve tüm topluma duyurmalı, birlikte çözüm üretmelidir. Unutulmamalıdır ki, tüm sağlıklı insanlar birer engelli adayıdır” söylemlerinde bulundu.

ONLARIN MUTLU OLMALARINI SAĞLAMALIYIZ

Engellinin tanımını da yapan Başkan Altuntaş, “Doğuştan, bir hastalık nedeniyle veya bir kaza sonucu bedensel veya ruhsal bozukluğu olan insanlara engelli denir. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında duyarlı olmalıyız. Engelli insanlara acımak yerine, onları hayata bağlayacak, güven duymalarını sağlayacak davranışlarda bulunup yaşamlarını kolaylaştırarak mutlu olmalarını sağlamalıyız. Engelli insanların da öncelikle durumunu kabul edip bu duruma göre hayatını kolaylaştıracak çözümler bulması, yardımlar talep etmesi ve en önemlisi engelinden kurtulmak için elinden geleni yapması lazım. Engeliyle ilgili tıbbın ve alternatif tıbbın yeni gelişmelerini takip etmeli, resmi kaynakların önerdiği tüm imkânlardan yararlanarak tedavisi yaptırmaya çalışmalıdır. Bunun Engelli Camiasına şöyle de bir faydası olacaktır: Engelinden kurtulmuş ve sağlığına kavuşmuş bir engelli diğer arkadaşlarına daha çok faydalı olacaktır. Çünkü kendisi de o zorlukları yaşamış ve engellilere nasıl bir destek sağlayacağını en iyi o bilir” şeklinde konuştu.

“ZOR ZAMANLARI GÖZ ARDI ETMİYORUZ”

“Biz engellilerin birçok sorunu devletimizin son yıllardaki duyarlılığıyla çözüme kavuşuyor” diyen Başkan Altuntaş, şunları kaydetti:

“Ancak tabi ki, çözüm bekleyen birçok sorunumuz da yok değil. Bu isteklerimizi ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, yetkili mercilere yazılı ve sözlü olarak iletiyoruz. Zaman içerisinde çözümler getirilecektir, ancak ülkemizin içerisinden geçtiği zor zamanları da göz ardı etmiyoruz. Elbette devletimiz iç-dış terör saldırılarıyla uğraşıyor ki, eminim bu sorun herkes için daha önceliklidir ve öyle olmalıdır. Terör saldırılarının hedefindeki bir ülkede tüm sosyal sorunlara eğilmek zor olur. Buna rağmen devletimiz sağladığı sosyal yardımları bizlere sunmaya ve artırmaya devam ediyor. İnşallah ülkemizin refah ve huzuru artıkça hiçbir sorunumuz kalmayacaktır. Tüm insanlara şunu söylemek istiyorum: Engelli insanlar hassas, duygusal ve alıngandır. Her zaman da yardıma, desteğe muhtaçtır. Lütfen onları üzmeyin, kırmayın, aşağılamayın. Onları mutlu edip hayata bağlanmaları için gayret edin.”

MUTLU SARIGÜL