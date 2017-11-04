04 Kasım 2017 Cumartesi

ONKOLOJİ HASTANESİNDE SON DURUM

Malatya’da uzun süredir merakla beklenen Onkoloji Hastanesinin çalışmaları devam ediyor. Hastanenin hafriyat çalışmaları 2 aydır sürüyor. Ayrıca alanda doğalgaz, yüksek gerilim hattı, su ve diğer telefon, internet hatlarının deplasmanı yapıldı. 2018 yılı mali bütçesinde Onkoloji Hastanesi için çok önemli bir pay olacağı belirtiliyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:53
ONKOLOJİ HASTANESİNDE SON DURUM

  Bu anlamda Malatya’da çok merak edilen bir konu olan Onkoloji Hastanesi ile ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “2018 yılında bizim yatırım bütçemize Onkoloji Hastanesi için önemli bir pay var. Onkoloji Hastanemizin yerinde iki aydır hafriyat çalışmaları devam ediyor. Oradaki deplase edilecek doğalgaz, yüksek gerilim hattı, su ve diğer telefon internet hatlarının deplasmanı yapıldı. 250 metrelik galeriler yapıldı. Bu inşaatlar çok zaman aldı. Şimdi Onkoloji Hastanesinin hafriyatı devam ediyor. Bunun inşallah temelini atacağız. Çünkü çok büyük bir yatırım. 2018 yılı bütçesinde Onkoloji Hastanesi için çok önemli bir pay olacak. 2017 yılındaki Onkoloji Hastanesi ile ilgili paramız ile iş yapılmaya başlandı” ifadelerini kaydetti.

KALP HASTANESİ İÇİN SÖZ VERİLDİ
  Kalp Hastanesi ile ilgili bilgiler de veren Kızılay, “Onkoloji Hastanesi'nin inşaatı belli bir temele, su basmanı çıktıktan sonra Kalp Hastanesi ile ilgili proje çalışmalarına başlayacağız. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci 2017 yılının başında bize Kardiyoloji Kalp Hastanesi kurma sözünü verdi. Ayrıca Sayın bakanımız Kalkınma Bakanı ile de konuştuğunu, bu konuda Kalkınma Bakanlığının desteğini aldığını bize ifade etti. Onkoloji Hastanemizi su basmanı çıktıktan sonra Kardiyoloji Hastanesinin etüt ve proje çalışmalarına başlayacağız. Kalp nakline ise şimdi hazırlık yapıyoruz. Kalp nakli yapmak için hastanenin kurulmasını beklemiyoruz. Şimdiki hastanemizde kalp nakliye akciğer nakli hazırlıklarımız var. İnce bağırsak nakli sadece Türkiye'de bizim burada yapılıyor. Onu vurgulamak istiyorum” sözlerini kaydetti.

KARACİĞER NAKLİNDE DÜNYA MERKEZİ
  Karaciğer nakli konusundaki başarılara da değinen Prof. Dr. Kızılay, “Karaciğer nakli zaten dünya merkezi oldu. Bunu söylemeye gerek yok. Kalp ve akciğer nakli için hazırlıklarımız var. Akciğer nakli için hazırız ruhsatımız da var. Vaka çıktığında hemen yapılacak. Kalp nakli için de ekibimiz hazırlıklarını yapıyor. Kalp nakli ve akciğer nakli için hazırlıklar tamamlandığında nâkile başlayacağız” sözlerini kaydetti.

BENİM HAYALİM
  Kızılay, “Onkoloji Hastanesi benim hayalim. Kanser konusunda şu anda bizim burası Türkiye'nin en iyi merkezinden birisi. İlla Onkoloji Hastanesi yapılmasını beklemiyoruz. Kanserde bizim kemik iliği, kök hücre nakli şimdiye kadar toplumdaki sayısı 350’yi geçti. Toplam nakil sayısı bizim sadece 2017'de 80'i buldu. Medikal Onkoloji de yeni Linak cihazımızı çalıştırmaya başladık. Bakanımızın müsait olduğu bir günde bunun kurdelesini keseceğiz. Kanserde çok güzel gelişmeler oluyor. Onkoloji ile ilgili bir konuda negatif bir şey var ise bu beni de direkt bizzat ilgilendiriyor” ifadelerini kaydetti.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahONKOLOJİ HASTANESİ

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