AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’ya gitti. Ankara’da Malatya’yla ilgili projelerin hızlanması için konuşacaklarını ifade eden Başkan Kahtalı, BUSABAH gazetesine konuştu.

İl Başkanları toplantısı için Ankara’da bulunduklarını ifade eden Başkan Kahtalı, burada bir değerlendirme toplantı yapacaklarını söyledi.

İSTİŞARELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İl Kongresi yapılacağını dile getiren Başkan Kahtalı, “Şu anda yönetimlerimizde yüzde 30’unu 18-25 yaş arası bayanlar oluşturuyor. Malatya’mızda 3 ilçemiz kaldı. Buralarda da inşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aralık ayının başında yapmış olacağız. Daha sonra da yine Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İl Kongresi yapılacak. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle başkanlarımızın tamamıyla toplantılar yapıldı. Bütün arkadaşlarımızla istişareler yapıldı. İnşallah nasip olursa da Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü takdirde genişletilmiş İl Kongresi yapılacak” ifadelerini kullandı.

300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ PROJEMİZ VAR

Malatya’da yapımı devam eden projelerin hızlanması için görüşmeler yapacaklarını söyleyen Başkan Kahtalı, şunları ifade etti:

“Basına kapalı toplantıda basına kapalı şekilde her arkadaşımız söz alabiliyor. Gerek işlemler gerekse rakamlar anlamında gecikmiş olan teklifler var. Bunlarla ilgili yapılması gerekenleri ve ayrıca önümüzdeki yıllarda yapılması gerekenleri görüşecek. Malatya’da Allah’a şükürler olsun, Battalgazi Bölgesi’nde yapmayı planladığımız 300 yataklı bir devlet hastanesi projemiz var. Bunun bir an önce ihaleye çıkması gayretindeyiz. Bununla ilgili talebimiz var. İnşallah nasip olursa biz önümüzdeki yılın başında bunun artık inşaatına başlanmasını talep ediyoruz. Bu taleple ilgili onay çıktı ancak biz hemen inşaatına başlansın istiyoruz. 2018’in sonu, 2019’un başı gibi bitirmiş olmayı hedefliyoruz. Bunun haricinde de Kuzey Çevreyolu çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Onkoloji Hastanesi’yle ilgili de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yapılması kararlaştırıldı. İnşallah onunda bir an önce başlaması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Diğer konularda da zaten ilimizdeki çalışmalar devam ediyor. Zaten çalışanlarımız el ele vermiş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve çalışanları ile birlikte çalışıyoruz. Bu konuları Başbakan ve Cumhurbaşkanımızla konuşup bunları talep edeceğiz.”

MÜSAADE ETMEDİK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı diyorlar. Benim dönemimde açığın nedeni belli. Emeklilik yaşları çok daha düşüktü. Sayın Bakan'a Bülent Kuşoğlu ile görüşmesini dilerim. Bir bakan ağzından çıkan rakama oturup bakmalıdır. Benim dönemimdeki bütün açıklara bakabiliriz. O da bir eleştiridir. Bütün dönem 4 milyar 484 milyon lira. Bu hükümetin bütün dönemlerine bakıyorum 294 milyar 804 milyon lira. Bu açık nereden kaynaklanıyor” sözlerini değerlendiren Başkan Kahtalı, “16 yıldır iktidar da olmamızdan dolayı bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız ve her anlamda çağ atlatmış olmamız halkımızın nezdinde de hiçbir yolsuzluğa müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyiz” ifadelerini kullandı.











