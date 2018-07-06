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Önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılması

Turgut Özal Üniversitesinin nereye yapılacağının belli olmadığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yeşilyurt da bizim Battalgazi de bizim; sınırları önemli değil, önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılmış olmasıdır” dedi.

Önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılması

Turgut Özal Üniversitesinin nereye yapılacağının belli olmadığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yeşilyurt da bizim Battalgazi de bizim; sınırları önemli değil, önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılmış olmasıdır” dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:27
Önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılması

Yeşilyurt ilçesinde hizmet veren muhtarlar, Malatya’ya yapılacak olan 2’nci üniversitenin Yeşilyurt ilçesinde bir yere yapılmasını istemiş, bununla ilgili siyasilerden destek istemişlerdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur, daha önce 2. üniversitenin nereye yapılacağıyla ilgili kesin bir şey olmadığını ifade ederek,  2. üniversitenin hem Battalgazi’de hem de Yeşilyurt’ta kurulma ihtimali olduğunu söyledi.

AKÇADAĞ VE YAZIHAN DA İSTİYOR

Üniversitenin nereye yapılacağının önemli olmadığını dile getiren ve önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılması olduğunu dile getiren Milletvekili Çalık, “Bunu şehrimizin yöneticileri ve milletimizin taleplerini birleştirip Battalgazi de mi yoksa Yeşilyurt’ta mı olmalı bunun kanaatini ve kararını konuşacağız. Bununla ilgili alternatif yerler de konuşuluyor. Yerel yöneticilerimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, milletimizle ortak bir karar halinde verelim istiyoruz. Yeşilyurt da bizim Battalgazi de bizim, sınırları önemli değil, önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılmış olmasıdır. Bize gelen taleplerde Yazıhan ve Akçadağ’da yapılmasını istiyorlar” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur ÇalıkTurgut Özal Üniversitesi
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