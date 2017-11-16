"Önemli olan projenin büyük olması değil, küçük kalplere dokunabilmektir"
Van'ın Çaldıran ilçesi Çubuklu köyüne bağlı Galatasaray Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı sırada okulun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla rüzgar türbini yapan öğretmen Mahmut Çakır, Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Ortadoğu Anadolu Bölgesi Ödül Töreninde başarı belgesi ve ödül aldı.
16 Kasım 2017 Perşembe 17:27
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Ortadoğu Anadolu Bölgesi Ödül Töreni Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Törende, Malatya, Van, Muş, Bingöl ve Elazığ illerinde eğitim ve öğretime verdikleri katkıdan dolayı öğretmen ve milli eğitim müdürlüklerinin çalışanlarına ödül verildi. Törende, Van'ın Çaldıran ilçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptığı sırada okulun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla rüzgar türbini yapan fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır da başarı belgesi ve ödül aldı.
Tören sonrası konuşan öğretmen Mahmut Çakır, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Van'ın Çaldıran ilçesi Çubuklu köyüne bağlı Galatasaray Ortaokulu'na atandığını ifade ederek, “Van’da bulunduğumuz bölgenin fiziki şartlarından dolayı elektrik kesintileri sürekli yaşanıyordu. Biz de öğrencilerimiz ile buna bir çözüm bulmak istedik ve ‘Rüzgarım hayalim olsun’ projesiyle bir rüzgar türbini kurdum. Bunu kendi imkanlarımla gerçekleştirdim ve yaklaşık 4 ayda kurulumu tamamlandı” şeklinde konuştu.
Projenin çok büyük olmadığını ancak asıl önemli meselenin oradaki öğrencilerin kalbine dokunmak olduğunu aktaran Çakır, en büyük ödülün öğrencilerin yüzünde oluşan tebessüm olduğunu söyledi.
Proje ile okul bahçesini aydınlattıklarını, bunun yanında okulda bulunan bilgisayarları çalıştırdıklarını dile getiren Çakır, teknolojik aletlerin kullanılabilmesi için USB girişli şarj cihaz merkezi oluşturarak şarj sorununa da çözüm bulduklarını aktardı.
Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarının da önemini ortaya çıkarttıklarını belirten Çakır, projenin yapımında emeği geçenlere ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.
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