Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Hüsnü Süslü ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hem Sağlık Haftası hem de referandum çalışması kapsamında dün Malatya Eczacılar Odası ile Malatya Tabipler Odası’nı ziyaret etti. CHP heyeti ilk ziyaretini Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi’yi makamında ziyaret ederek başladılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek söze başlayan Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra Mecliste kabul edilen bir referandum oylamasıyla referandum sürecine girdiklerini dile getirdi.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Başkan Özelçi, “Kendileri de referandum çalışması nedeniyle odamızı ziyaret ettiler. Demokrasinin güzellikleri; herkes gittiği yerde anayasa değişiklikleriyle ilgili tüm bilgilerini mümkün olduğu kadar anlatmaya ve halkı bu konuda bilgilendirmeye çalışıyor. Halk olarak da bizim görevimiz 18 maddenin tamamını anlayıp vatandaşlık haklarımız korunuyor mu, korunmuyor mu diye değerlendirip, sonra kendi fikirlerimiz doğrultusunda bununla ilgili referandumda oy kullanmaktır. Ben kendilerine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan CHP Parti Meclisi Üyesi Hüsnü Süslü ise, referandum çalışmaları nedeniyle sahada olduklarını kaydetti.

“HAYIR” İÇİN SAHADAYIZ

İktidar ve cumhurbaşkanıyla hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirten Süslü, “Hem Kahramanmaraş hem Malatya ziyaretlerini gerçekleştirdik. Ancak bu ziyaretin ayrı bir önemi var. Bu hafta Sağlık Haftası. Bu nedenle sağlıkla ilgili olan kurum ve kuruluşları ziyaret ederek Sağlık Haftası nedeniyle bu haftanın güzelliklerini kutluyoruz. Gündemimiz yoğun. Anayasayla ilgili referandum çalışmaları var. Takdiriniz odur ki, sonuçta biz ‘hayır’ için sahadayız. Bizim iktidarla veya mevcut cumhurbaşkanıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Kişiler üzerinden bir tartışma yaratmıyoruz. Bizim demokrasimiz zaman zaman sıkıntılar, darbeler yaşamıştır, bunu kabul ediyoruz. Emekleme döneminde olan demokrasiydi bu. Ama bunun, dünyada hiçbir şekilde eşi benzeri olamayan bir başkanlık sistemi olduğunu düşünüyoruz. Bunun sakıncalarını anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BUNU YARIŞ OLARAK GÖRÜYORUZ

Süslü, “Şu konuda çok iddialıyız: Bu ülkenin kurucu liderlerinden Sayın Mustafa Kemal Atatürk’e de, mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu yetkiler verilse biz buna karşı olacağımızı söylüyoruz. Yani biz kişiler üzerinden tartışmıyoruz. Tek bir kişinin iradesi üzerine yasama, yürütme, yargının olduğu bir sistemin bu ülke için sıkıntılar doğurabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yoldayız, bu nedenle sokaklardayız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Önemli olan da ‘evet’ veya ‘hayır’ı savunan insanların karşılıklı oturup konuşup, tartışabilmesidir. Bunun artı ve eksilerini anlatabilmeleridir. Biz bunu bir yarış olarak görüyoruz. Sonuç ne olursa olsun, hele hele birilerinin dediği gibi sonucun ‘hayır’ çıkması durumunda Hükümetin düşmesi, cumhurbaşkanının gitmesi gibi bir şeyin olması asla mümkün değil. Süresi dolana kadar Hükümet de görevinde, Sayın Cumhurbaşkanı da görevinde” diye konuştu.

BU ÜLKE CİDDİ BİR BEDEL ÖDEDİ

Parlamenter sistemi güçlendirmek için çalıştıklarını söyleyen Süslü, şunları kaydetti:

“Biz mevcut demokrasiyi, parlamenter sistemi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bunu savunuyoruz. Bunun aksi durumunda parlamenter sistemin tamamen devre dışı olacağını düşünüyoruz. En basit örneğiyle şöyle söyleyelim: 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında bu ülke ciddi bir bedel ödedi. Yüzlerce insan şehit oldu. Sıkıntı şu: Bir kişiye yetkiyi devrettiğinizde düşünün ki Cumhurbaşkanının yaverleri bu kadar sıkı bir denetimden geçtiği halde 4’ü, kuvvet komutanlarının yaverlerinin tamamı FETÖ’cü çıktı. İnanılmaz bir şekilde güvendiğimiz birtakım kurumların başında oldukları görüldü. Biz de diyoruz ki, bir gün bu ülkede, bu zihniyetteki birisi kendini çok iyi gizler de, bu ülkenin başına gelir ya da bu ülkenin yetkin bir noktasında olursa, işte bugün parlamenter sistem buna direnmişti, dilenilebilecek bir mekân kalmayacak. Bırakın bu demokrasiyi güçlendirelim.”

Daha sonra CHP Parti Meclisi Üyesi Hüsnü Süslü ve yanındakiler Malatya Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş’u makamında ziyaret ettiler.

MUTLU SARIGÜL