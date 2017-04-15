Malatya Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve diğer ilgililerinde yer aldığı toplantıda Genel Başkan Kınık Anaokulu’na ait ihale işleminin tamamlandığını belirtti.

MALATYA’YA GELECEK

Yalçın, yüklenici firma yetkilerinin 17 Nisan pazartesi günü Malatya’ya geleceklerini ve Şube Başkanı Yalçın’ın da katılımı ile kendilerine yer tesliminin yapılacağını, ilgili belediye, diğer kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek işlemlerin ardından inşaat çalışmalarına başlanarak önümüzdeki yılın eğitim-öğretim döneminde okulun Malatyalı minik yavruların hizmetine gireceğini ifade etti. Bakan Tüfenkci gibi Malatya’nın bir evladı olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Genel Başkan Kınık Malatya’da yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da Bakan Tüfenkci’ye bilgiler sundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kerem Kınık yaptığı açıklamada, ‘Güçlü Türkiye, güçlü Kızılay’ sloganı ile Hükümetin başlattığı Cazibe Merkezleri Projesine destek vermek amacı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da cazibe merkezi illeri arasında bulunan Malatya’da, ekonomik ve sosyal kalkınma modeliyle beraber uygulanan eylem planı doğrultusunda yakın zamanda açıklanan istihdam politikalarıyla doğru orantılı şekilde, üretim ve istihdam sağlayarak ekonomik, sosyal hayata değer katmak amacı ile Türkiye’de ve öncelikli olarak Ortadoğu ve Asya’da bulunan komşu ülkelerde ihtiyaç duyulan ürün teminini sağlamak amacı ile Türk Kızılayı tarafından başlatılan proje ile Malatya’da Kızılay lojistik üssü kurmayı planladıklarını, böylelikle de hazırlık, üretim, depolama, taşıma ve dağıtım merkezi olarak kullanılmak üzere kurulacak olan lojistik üssün başta Malatya olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olası afetlerde ilk müdahaleyi yapmak ve gerekli önlemleri almak için en önemli merkez haline geleceğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, başta anaokulu olmak üzere planladıkları bu proje için Genel Başkan Kınık’a teşekkür etti. Vali Toprak da Türk Kızılayı’nın Malatya’ya önemli katkılar sağladığını dile getirdi.







TAHİR ÖZÇELİK