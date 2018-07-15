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Önder Derneği 15 Temmuz şehidini unutmadı

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminde İstanbul’da şehit olan Malatyalı Zekeriya Bitmez’in ailesi kalkışmanın 3 yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Önder Derneği 15 Temmuz şehidini unutmadı

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminde İstanbul’da şehit olan Malatyalı Zekeriya Bitmez’in ailesi kalkışmanın 3 yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:00
Önder Derneği 15 Temmuz şehidini unutmadı

Önder Malatya Teşkilatı, şehit ailesini ziyaret ederek kısa bir mesaj yayınladı. Mesajda; “15 Temmuz milli iradenin önemini bir kez daha hatırlattı. Önder Derneği her zaman milli iradenin yanında olduğu gibi bundan sonra da aynı çizgisini devam ettirecektir. Allah mağfiret eylesin ailesine sabrı Cemil ihsan eylesin” denildi.

Ailenin vakur ve onurlu duruşu ziyaretçileri duygulandırırken, ziyarette Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve velileri de yer aldı. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
On Beş TemmuzŞEHİTMalatyaZekeriya BitmezZiyaretçi
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