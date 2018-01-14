Akçadağ ilçesine bağlı en büyük mahallelerden biri olan Kozluca Mahallesi sakinleri yıllardır çözülmeyen yol sorunları için mahalle meydanında bir araya gelerek davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra ilçe ile mahalleyi bir birine bağlayan grup yolunu araçlarla kapatarak eylem yaptılar.

KOZLUCA MAHALLESİ SORUNLARA ÇÖZÜM BEKLİYOR

500 nüfuslu 320 seçmeni bulunan mahalle sakinleri sorunlarının çözülmemesi durumunda 2019 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde sandığa gitmeme kararı aldıklarını belirtti.

Mahalle sakinleri adına bir konuşma yapan Muammer Çolak, “Kozluca mahallesinin en büyük sorunlarından bir tanesi grup yolu. Bu grup yolunda geçtiğimiz yıl bir araç şarampole yuvarlandı hala çıkarılmış değil. Şu durumda iki araç yan yana geldiği zaman araçlar geçemiyor. Bu yolda 10 tane öğrenci servisi geçiyor, kar yağışı olduğu zamanlarda hiç geçemiyoruz. Biz bu yolun genişletilmesini istiyoruz. Yolun bir kısmı göçtü bu noktayı kendi imkanlarımızla doldurduk ve böyle idare ediyoruz. Biz mahalle sakinleri olarak devletimize şimdiye kadar dilekçelerimizle bildiremediğimiz sorunlarımızı köyümüzün içerisinde yaptığımız halaylarla, şenliklerle devletimize bildirmeye çalışıyoruz. Bu yol grup yolu olup sadece Kozluca'nın yolu ve sorunu değildir. Biz diyoruz ki: ‘Burada canlar yanmadan çözüm bulalım’. Eğer bu hizmetler bize gelmez ise mahalle sakinleri olarak 2019 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde sandığa gitmeme kararı aldık” diye konuştu.



İHA