Toplu açılış için Elazığ’dan helikopterle geldiği Malatya’da İnönü Stadı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de vardı. Yapımı devam eden yeni statla ilgili bilgi verdiği Cumhurbaşkanı'na katkılarından dolayı teşekkür eden Gevrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının yazılı olduğu 44 numaralı sarı-kırmızılı forma hediye etti. Adil Gevrek'in, takımın maçlarını Malatya dışında oynamasından dolayı yeni stadın açılışının biraz daha erkene alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ricada bulunduğu bildirildi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ HEYECAN YARATTI!

Miting alanına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Malatyalılara seslendiği konuşmasında Yeni Malatyaspor ve yeni statta yer vermesi dikkat çekti. Erdoğan’ın, “Malatyaspor şimdi lider. Ama Malatyaspor değil, Yeni Malatyaspor. Hadi statta bitiyor. Stadı doldurmazsanız, yandınız. Büyük stat istediniz, şimdi büyük stat bitiyor, bakalım doldurabilecek misiniz? Bak bu meydana gelen stada gelirse, stat dolar.” Sözleri taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

FATİH AVCI