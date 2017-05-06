Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar,Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf Sanatkar Odası Başkanı Şevket Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ile ilçe kaymakamı ve belediye başkanları katıldı.

370 YAYINEVİ, 320 YAZAR…

Açılış programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Doğru bir fuar yaptığımızı görüyoruz. Rakamsal olarak sonuçlar bizleri son derece mutlu etti. Bu sene fuarımızın alanını çok büyüttük. 12 bin metrekare kapalın alana ulaştık. 370 yayınevi, 320 yazarımız buraya katıldı. Çok özel konuklarımız var. Fuarımızın teması çok önemli. Bu temayı yaşattırmamız gerekli” diyerek söyleşiler, konferanslar düzenleyeceklerini de belirtti.

KELİMELER KİFAYETSİZ

15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Yazar Nihal Olçok, “15 Temmuz hepimizin yüreğinde, hayatında çok derin izler bıraktı. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İnanın biz şehit yakınlarının unutması mümkün değil. Çünkü karşınızda oturan sandalye boş artık. Uyandırdığınız evladınız yok artık. Biz onları unutmayacağız. Rabbim bizi mahcup etmesin. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Burada kim varsa o akşam sokağa çıkacaktı ve çıktı. Benim en çok karşılaştığım soru; ‘dur demedin mi?’ Biz kapıyı açtık. Eğer Abdullah’ı bir daha göremeyeceğimi bilseydim, 6’ncı kattan aşağı eğilip, en azından ona bir defa sarılırdım. Ama beni bekliyor, hepimizi bekledikleri gibi. Kelimeler gerçekten kifayetsiz. Keşke yüreğimin dili olsa da konuşsa. Allah bizi bu millete, bu ümmete mahcup etmedi. İnşallah 15 Temmuz her daim baki kalır” sözlerini kaydetti. Olçok’un konuşurken zorlanması ve gözlerini dolması, programda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

MÜREKKEP KOKUSUNA İHTİYACIMIZ VAR

Programda konuşan ve Malatya 6. Anadolu Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak ağırlanan Yazar Mehmet Doğan, “Malatya, Anadolu’da kitap fuarlarına öncülük etti. Türkiye’yi, gençlerimizi kitapla buluşturmak en önemli önceliğimiz olmalı” diyerek kitap fuarının önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesi dileğinde bulundu ve onur konuğu olarak davet edildiği için teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise, “Kitaplar her zaman hiyerarşinin, bürokrasinin üzerindedir. Bizim kitap, mürekkep kokusuna ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.

HEPİMİZE UMUT VERİYOR

Vali Mustafa Toprak, yaptığı konuşmada, “Okumak, okuyarak elde ettiği bilgi dağarcığını yazıyla ya da sözle başkalarının istifadesine sunmak, hem insani hem de dini bir yükümlülüktür. Çünkü insanlığın, inancın, düşüncenin en büyük ve en kadim düşmanı cehalettir. Cehaletle mücadele etmek de ancak ve ancak okumakla, okunup öğrenilenlerin hayata uyarlanması ve tatbik edilmesiyle mümkündür. Asla unutulmamalıdır ki, öğrenmenin ve gelişmenin insan için en kolay fakat en etkili yolu okumaktır. Gelişmiş toplumların parkta, toplu taşıma araçlarında, tatilini geçirdiği deniz kıyısında hülasa günlük hayatlarının her anında kitapla arkadaş olduklarını müşahade ederiz. Son yıllarda büyük bir mutluluk ve heyecanla müşahade ettiğimiz bir şey varsa, o da ülkemizin her köşesinde birbirinden kıymetli kitap fuarları tertip ediliyor olmasıdır. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin ve elbette anne ve babaların son derece değerli kalemlerle bir araya gelmesi aziz milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin geleceği adına hepimize umut vermektedir. Bu yıl ‘15 Temmuz Şehitleri Anısına’ teması ile 5-14 Mayıs tarihleri arasında 6’ncısı düzenlenmekte olan Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatya’mız, bölgemiz ve Türkiye’miz için hayırlara vesile olacağından hiç şüphem yoktur” sözlerini kaydetti.

KALEMLERİMİZLE BİR MEMLEKET YAŞATILIR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Kılıçlarla bir memleket fethedilir, kanlarımızla bir memleket kurtulur. Ama kalemlerimizle de bir memleket yaşatılır. Bu vatanı, bu şehitlerimizin anısına sonsuza dek yaşatacağız. Ve biz insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri bu memleketin insanlarının gençlerinin dimağlarını zehirlediler. Bu kitap fuarlarıyla beraber bu dimağlar tekrardan yeşerecek ve bu memlekete hizmet etmeye devam edecekler. Gençliğimizden beri kitap fuarları gerçekten bizleri ayrı heyecanlandırıyordu. Çünkü çeşitli kitapevlerinde bulamadığımız yayınları tamamını bulma imkanına kavuştuğumuz için seviniyorduk. Yeni kitapları yazarlarına imzalattığımız için ve onlarla tanıştığımız için seviniyorduk. 120 tane yazarımızın bu mekanlara gelmesi bu mekanlarda bulunması da tek başına yetmiyor. Gençlerimizle buluşması okullarımızdaki çocuklarımızla da buluşması ayrı bir güzellik. Bunun için de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bilim, kültür ve kitap alanlarında yapılan buradaki gibi fuarların çok daha fazla artmasını, kapsamının genişletilmesini canı gönülden istiyoruz. Hükümet olarak bu fuarların genişlemesi noktasında gelişmesi noktasında özellikle de kitap fuarlarının gelişmesi noktasında her türlü desteği verdiğimizi ve vereceğimizi de bir kez daha buradan belirtmek isterim” dedi.























TÜRKAN YILDIZ