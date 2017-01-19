Danıştay, işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Bundan sonra hem işçi hem de memur emeklileri sendikalaşma yoluna gidebilecek. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Türkiye’de çok sayıda emekli memur olduğu söyledi.
SIKINTI GÖRMÜYORUZ
Danıştay’ın bu kararını olumlu bulduklarını ifade eden Başkan Yıldırım, “Emekli memurların haklarını sendika olarak biz savunmaya çalışıyoruz. Memur-Sen’e bağlı Emekli Memur-Sen’ diye bir birimimiz var. Şu anda memur ve işçi emeklilerine sendika kurma hakkı açıldı. Sivil toplum kuruluşlarının, hak arayan kuruluşların çoğalması ve bunların da önünün açılması güzel bir şey. Emekli memurlarımızın da kendi sendikalarında üye olmasında bir sıkıntı görmüyoruz. Biz bu duruma olumlu bir gelişme diye bakıyoruz” şeklinde konuştu.
EMEKLİLER DE ÖRGÜTLENMEK İSTİYOR
“Emekliler sendika kursa bile bizim kadar etkili olmaları söz konusu değil” diyen Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:
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