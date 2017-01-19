Danıştay, işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Bundan sonra hem işçi hem de memur emeklileri sendikalaşma yoluna gidebilecek. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Türkiye’de çok sayıda emekli memur olduğu söyledi.

SIKINTI GÖRMÜYORUZ

Danıştay’ın bu kararını olumlu bulduklarını ifade eden Başkan Yıldırım, “Emekli memurların haklarını sendika olarak biz savunmaya çalışıyoruz. Memur-Sen’e bağlı Emekli Memur-Sen’ diye bir birimimiz var. Şu anda memur ve işçi emeklilerine sendika kurma hakkı açıldı. Sivil toplum kuruluşlarının, hak arayan kuruluşların çoğalması ve bunların da önünün açılması güzel bir şey. Emekli memurlarımızın da kendi sendikalarında üye olmasında bir sıkıntı görmüyoruz. Biz bu duruma olumlu bir gelişme diye bakıyoruz” şeklinde konuştu.

EMEKLİLER DE ÖRGÜTLENMEK İSTİYOR

“Emekliler sendika kursa bile bizim kadar etkili olmaları söz konusu değil” diyen Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Biz şu anda Memur-Sen olarak bir milyon üyeye ulaştık. Çalışan memurların sendikalaşması daha etkin. En azından emeklilerin de sendika kurmasının etkili olacağını düşünüyoruz. Bu sendikanın Malatya’da şubesinin açılması için hala erken. Tüzük hazırlanacak, sendikada kaç kişi olacak gibi konular hala belli değil. Şimdi kendi tüzüğümüze göre söylüyorum 400 üye sayısını aşamayan sendikalar şube kuramıyor. Ancak Danıştay’ın verdiği karara göre emekliler hiçbir konfederasyona bağlı olmadan da sendika kurabilecekler. Emekliler de mutlaka örgütlenmek istiyor. Eğer maddi yönden bir sıkıntı olmazsa emeklilerin bu karara olumlu bakacağını düşünüyorum. Emekliler sendika kursa da biz Memur-Sen olarak onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Biz aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

MUTLU SARIGÜL