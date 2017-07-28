Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,en son geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Elemendik mevkiinde meydana gelen trafik kazalarını gündeme getirerek, “Aynı bölgede defalarca kaza meydana geliyor,insanlar hayatını kaybediyorsa yetkililerin önleyici tedbirler alması için ne yapmak gerekiyor, daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor” diye sordu.

MAHALLE SAKİNLERİ DEFALARCA BAŞVURU YAPMIŞ

Çayırköy, Duruldu, Kuşdoğan, Fatih mahallelerinin direk, Bahri Mahallesi’nin ise geçiş güzergahı olarak kullandığı Elemendik mevkiinde özellikle kayısı hasadı döneminde yoğun bir trafik yaşandığını, mahallelere giriş çıkışlarda büyük tehlike atlatıldığını belirten Ağbaba, mahalle sakinlerinin daha önce defalarca yetkililere başvuru yaptıklarını, başta kavşak düzenlemesi olmak üzere kazaların önlenmesi için yardım talebinde bulunduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söylediklerini ifade etti.

ÖNLEM ALINMALI…

Suriyelilerin kaldığı Beydağı Konaklama Tesislerinin giriş-çıkışının da aynı yol üzerinden yapıldığını ve bu durumun da bölge trafiğini fazlasıyla artırdığını kaydeden Ağbaba, “Ankara güzergahına giden araçların hızlı oluşu, mahallelerden ve Beydağı Konaklama Tesislerinden çıkan araçların fazla oluşu, Ankara istikametinden gelen araçların ara yola dönüşlerinde veya U dönüşlerinde ciddi risklerin meydana geldiği Elemendik mevkiinde yeni kazaların yaşanmaması için önlem alınması, talepler doğrultusunda çalışma yapılması gerekmektedir” dedi.

ELEMENDİK’İN ACI BİLANÇOSU (KUTU YA DA ZEMİN İÇERİSİNDE)

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Elemendik mevkiinde meydana gelen kazalardan bazıları şu şekilde:

4 Kasım 2011’de Elemendik bölgesinde yolcu otobüsü ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

22 Ocak 2014’te Suriye kampındaki görevlileri taşıyan servis otobüsünün, karayoluna çıkmak üzereyken Ankara istikametine seyir eden bir minibüsle çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

19 Eylül 2014’te Elemendik mevkiinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

28 Aralık 2015’te Elemendik mevkiinde bir otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

20 Ağustos 2016’da Ankara istikametine giden yolcu otobüsü Elemendik mevkinde kayısı yüklü TIR'a arkadan çarpmış, 3 kişi yaralanmıştı.

Son olarak 25 Temmuz 2017’de Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat taşıyan kamyonun çarparak önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmişti.

HABER MERKEZİ