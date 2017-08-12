Trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek adına otoyollarda ortalama hız koridoru şeklinde kurulan ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulamaya geçilen Elektronik Denetim Sistemleri ile sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanmıştı.

Uygulamanın başladığı 2017 yılı ile 2016 yılının 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki gerçekleşen trafik kazaları karşılaştırıldığında; ölümlü trafik kaza sayısında yüzde 29, ölü sayısında yüzde 35,9, yaralı sayısında yüzde 15,2 oranında azalma olduğu, meydana gelen toplam trafik kaza sayısında ise yüzde 1,8 oranında azalma olduğu tespit edildi.

MALATYA’DA PROTOKOL İMZALANDI

Öte yandan Malatya’da da ciddi oranlarda trafik kazalarının olduğu biliniyor. Bu anlamda trafik denetleme sorunu ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) protokolü 2015 yılının son aylarında imzalanmıştı.

AKILLI KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ

Malatya’daki trafik için sürdürülen çalışmalar kapsamında ise Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Akıllı (dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de bazı illerde uygulanmakta olan ve olumlu sonuçlar alınan Akıllı Kavşak Sisteminin Malatya’da da Nikah Sarayı ile Mıhlıtut kavşaklarında hizmete alındığı belirtilmişti. Açıklamada, Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi ile kavşakların trafik yoğunluğuna göre yönetildiği ifade edilerek, kavşaklarda bulunan her yön için birer kamera sisteminin yer aldığı, trafiğin yoğun olduğu yöndeki yeşil ışığın daha uzun süre yandığı, böylece kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresinin en aza indirildiği ifade edilmişti.

DİĞER KAVŞAKLARDA DA UYGULANACAK

Açıklamada, Nikah Sarayı ile Mıhlıtut kavşaklarında uygulanmaya başlanan sistemin olumlu sonuçlar verdiği bildirilerek, bu uygulamanın, Özsan Sanayi Sitesi, Hekimhan, Bostanbaşı, Hava Lojmanı, Akpınar, Battalgazi, Çöşnük, Turgut Özal Tıp Merkezi, Temelli, Dedekorkut, Malatya Lisesi, Hasanbey ve Çınar kavşaklarında da uygulanacağı belirtildi. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Malatya genelinde, 20 adet kavşağın daha bu sisteme dahil edilmesinin planlandığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ