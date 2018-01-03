Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Başkan Gürkan’ın yaptığı eserleri yakinen takip ettiklerini belirterek, “Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizlerde bu ilçenin bir mensubu olarak başkanımızı ziyarete geldik. Gerçekten çok güzel bir mekan yapılmış. Belediyemize ve insanımıza hayırlı uğurlu olsun. Önündeki meydanında bu şekilde düzenlenmesi Malatya’da özlediğimiz bir meydanı kazandıracak. Burası Yeşil Kuşak ile de birleştirilecek. Bu proje Malatya’mıza güzel bir Yeşil Kuşak kazandırılacaktır. Başkanımızın yaptığı eserleri yakından takip ediyoruz. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Kendisini ve ekibini daha nice güzel projelerde görmek istiyoruz” diye konuştu.

HİZMET BİNASI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik Vakfı Başkanımızı ve yönetim kurulunu burada görüp ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz belirtmek istiyorum. Nezaket göstererek binamıza hayırlı olsuna gelmişler. Birlik Vakfı bizim için önemli bir vakıftır. Ülkemizin birlik ve beraberliği noktasında, gençlerimizin yetiştirilmesi noktasında ve memleketimizin muasır medeniyetin üzerine çıkması noktasındaki yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyorum. Birlik Vakfı olsun, Milli Türk Talebe Birliği olsun, hakikaten organizeli güzel işler yapıyorlar. Bizlerinde olmazsa olmazımız olarak katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesinde vakıflarımız, derneklerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız olsun, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun bunların görüş ve önerileri bizim için önemlidir, anlamlıdır. Biz onların görüş ve önerileri doğrultusunda şehrimizi yaşanılabilir, şehirde yaşayan insanların şehrin sakini değil, şehrin sahibi olgusu içinde, aidiyet olgusunun oluşması noktasında belediye olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tabi burası bir hizmet binası. Hizmet binaları aynı zamanda o yerin imaj, prestij binalarıdır. Hem topluma vereceği mesaj, hem de dışarıdan gelen insanlar için o şehri tanıması, ya kültür merkezleri, ya belediye binaları, ya da müzeler sayesinde olur. Burada da biz özellikle Selçuklu, Osmanlı ve modern mimariye sadık kalarak gerçekten de yaşanılabilir, kendi enerjisini üreten, yeşil bina hüviyetinde. Aynı zamanda akıllı bina hüviyetinde. 40 dönümlük bir alan içinde ki ileriki aşamada Yeşil Kuşak Projesi ile bütünleştiğinde iki yüz dönümlük bir alan içinde güzel bir alan içinde olacaktır. Bu mekanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ