Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede, eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 76 şüpheli hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, örgüt üyeliğinde ise 15 yıl hapis cezası istendi.

BYLOCK’U KULLANMIŞLAR

165 sayfalık iddianamede şüpheliler hakkında, “FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve mala zarar vermek" suçlamalar yer aldı. İddianamede şüphelilerden bazılarının, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’u kullandığı öğrenildi.

“BENİ DE YAKTINIZ”

İddianamede bir numaralı şüpheli olarak yer alan ve TSK’dan ihraç edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, darbe girişiminin ardından Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumundan, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk sırasında, kapı önünde sevk için bekleyen 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile karşı karşıya kaldığı sırada, Avni Angun ve Emin Ayık'a, “Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız” şeklinde beyanda bulunduğu; 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da, “Olmadı işte komutanım başaramadık” şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

BAŞSAVCI DARBECİLERİN PLANINI BOZDU

15 Temmuz’da FETÖ’cü hain askerler tarafından yapılan darbenin en önemli illerinden olan Malatya’da, darbe girişiminin bütün detayları savcılık iddianamesinde yer aldı. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, Adem Huditi Başsavcı Ergül Yılmaz’ı arayarak darbeciler tarafından hazırlanan ‘Harekat Yıldırım’ mesajı ve ekindeki görevlendirme listesinden haberdar olup olmadığı konusunda soru sorduğu ve yeni plan için hazırlık yaptığı öğrenildi. Savcılık iddianamede, “2. Ordu İnönü Kışlasının etrafında Emniyet ve Jandarma kuvvetlerince gerekli tertibat alındıktan sonra 16/07/2016 günü içeriden dışarıya doğru Emniyet ve Jandarma kuvvetlerine ateş açıldığı, darbecilerin etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmaları amacıyla İnönü Kışlasına müdahale kararı alındığı, bu kararın İl Valisinin koordinasyonunda ve başkanlığında oluşturulan kriz yönetim masasında bulunan kişilerce değerlendirildiği, bu sırada 2. Ordu Komutanı şüpheli Adem Huduti'nin İl Valisini telefonla arayarak, kışladaki darbecilere müdahale için giren Jandarma veya Emniyet kuvvetlerinin geri çekilmesini, darbecileri ikna etmeye çalıştığını, kan dökülmesini istemediğini söylediği, ancak bu talebinin İl Valisi tarafından, geceden itibaren müdahale edilmediğini, beklendiğini, bu saate kadar hiç bir gelişme olmadığını, aksine içeriden dışarıya güvenlik kuvvetlerine yönelik ateş açıldığını, hatta zırhlı araçların darbecilere yardım için geldiğini, bu zırhlı araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldığını, bu sebeple müdahalede bulunacağı hususunda kararlı olunduğunun söylendiği, bu konuşmadan kısa bir süre sonra, 16/07/2016 tarihinde saat 09:00 sıralarında bu kez 2. Ordu Komutanı şüpheli Adem Huduti'nin Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'ı cep telefonundan arayarak "Başsavcım, arkadaş, Vali bey heyecanlı davranıyor. Kendisine söyleyin, ben darbeci askerleri iknaya çalışıyorum, Jandarma ve Emniyet Kuvvetlerini geri çeksin" dediği, ancak kendisine "Sabaha kadar aynı şeyleri söylediniz, bu saate kadar bir gelişme olmadı, içeriden sürekli ateş ediliyor, hatta dışarıdan darbecilere yardım için zırhlı araç geldi, bu araçtan polis ve jandarmaya ateş edildi" şeklinde söylendiği, bunun üzerine şüpheli Adem Huduti'nin "Başsavcım, bir listeden bahsediliyor, bu liste sizde var mı? Eğer varsa kimler var? Söylerseniz biz de dostu, düşmanı biliriz, ona göre tedbir alırız" şeklinde talepte bulunduğu, ancak Cumhuriyet Başsavcısının söz konusu Harekat Yıldırım mesajı ve ekindeki görevlendirme listesi bulunmasına rağmen, bu hususun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilindiğinin öğrenilmemesi ve başka türlü hareket etmelerinin engellenmesi amacıyla "böyle bir liste bizde yok şeklinde" karşılık verdiği” şeklinde ifadeleri belirtti.

OYALAMA TAKTİĞİ UYGULAMIŞ

İddianamede şüpheli Adem Huduti’nin savunmasında darbe girişimi içerisinde bulunmadığı ve kalkışmanın içerisinde olan kişileri ikna suretiyle kalkışmadan vazgeçmelerini sağlamaya çalıştığını belirttiği ifade ediliyor. Ancak Huduti'nin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ tarafından yayınlanan mesaj formunda ‘görevine devam’ şeklinde görevlendirdiğinin belirtildiği iddianamede, “Şüpheli Adem Huduti’nin darbe teşebbüsüne fiilen katılan personelin kimler olduğunun aydınlığa kavuştuğu ve bu kalkışmanın yasa dışı olduğunu bildiği ve öğrendiği halde, söz konusu personelin etkisiz hale getirilmesi için imkan ve şartlar birkaç defa oluşmasına rağmen, bu hususta zamanında ve etkin karar vermemesi neticesinde darbe teşebbüsünde bulunanların ele geçirilme sürecinin uzamasına neden olduğu, hatta daha öncesinde güvenlik kuvvetlerince İnönü Kışlasındaki darbecilerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyon yapılmasını sürekli engellediği” ifadeleri yer alıyor.

POLİSE SİLAH ÇEKMİŞLER

Savcılık iddianamesinde, diğer bir dikkat çekici bilgi ise albay rütbesindeki Bahadır Erdemli’nin tuğgeneral rütbesindeki komutanlara emir vermesi oldu. Erdemli’nin, albay rütbesinde olmasına rağmen tuğgeneral rütbesinde olan üstü konumunda bulunan Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş'a emir ve talimatlar verdiği, Ordu Komutanına; makamında darbenin başına geçmesini teklif ettiği, karargah içerisinde silahlı olarak dolaştığı, çatışma esnasında polislere karşı silah kullandığı, Binbaşı Fatih Kılıç'ın karargah içerisinde ölü olarak ele geçirilmesi sürecinde cesedini Hareket Başkanlığı katına sürükleyerek götürdüğü, kan izlerini temizlediği, istihkam ve MEBS Alay Komutanlıklarına telefon açarak emirler verdiği, Kara Havacılık Alay Komutanı Hakan Keleş'i arayarak İKU (İnsanlı Keşif Uçağı) hazırlanmasını talep ettiği öğrenildi.

DEPODA İLGİNÇ KİTAPLAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan aramada Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı 4. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Selahattin Gökkartal Kışlasında bulunan 2, Ordu Komutanlığına ait depoda kaset, CD/DVD, kamera cihazı, video kaseti ve Kanla Abdest Alanlar, Yeşil Kardinal, Cemaatin Copları, Mösyö, Okyanus Ötesindeki Vaiz, Sırlar, İmaj ve Hakikat, Bal Tuzağı isimli kitapların ele geçirildiği belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK