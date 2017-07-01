Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında yapacakları faaliyetleri anlattı. Okul öncesi eğitim ve özel eğitime muhtaç olan çocuklar için yapacakları çalışmalardan bahseden Tatlı, önemli açıklamalarda bulundu. Tatlı, okulların kapanmasından sonra 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılını planlamaya başladıklarını getirdi.

ÇALIŞMALARIN SONUNA GELDİK

Ölçme Değerlendirme Merkezi kuracaklarını ifade eden Tatlı, “Ölçme Değerlendirme Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Üç yıldır yaptığımız bir çalışma ama hem mevzuat altyapısı açısından hem ekonomik altyapı açısından hem de insan kaynaklarının yetiştirilmesi açısından süreç aldı. Bu çalışmanın inşallah sonuna geldik. Malatya'da bir Ölçme Değerlendirme Merkezi kuracağız. Yani çocuklarımızın okul öncesi eğitime geldikleri andan itibaren faaliyetlerin görüleceği işleneceği bir sistem kurulacak” şeklinde konuştu.

BURAYI BİR LABORATUAR OLARAK GÖRÜYORUZ

“Özel eğitime muhtaç olan birey diye tanımladığımız daha geç öğrenen bireyleri özel eğitime muhtaç birey tanımlaması yapıyoruz” diyen Tatlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlarla alakalı tedbirleri alıyoruz. Okul öncesi eğitim çağında olan çocukların tespit edilmesi önemli. Burada bir tanıma süreci başlıyor. O tanıma sürecinden sonra çocuklarımıza okulun dışında Bilim Sanat Merkezi’mizde farklı kendi eğilimleri, kendi yetenekleri doğrultusunda ekstra çalışmalar yaptırıyoruz. Çocuklarımız özel öğretmen gözetiminde minimal gruplar şeklinde çalışıyorlar. Bize, sınıf öğretmenlerine ve okul yönetimine düşen bu çocuklarımızın kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara katkı sunmaktır. Bununla alakalı olarak hem okul müdürlerimiz hem öğretmenlerimiz hizmet içi eğitimlerle bilgilendiriliyorlar. Bilim Sanat Merkezleri de, zaten bu iş için var. Bilim Sanat Merkezleri için daha iyi bir bina, daha iyi koşullar, daha iyi atölyeler olmasını istiyoruz. Bilim Sanat Merkezleri’ni sadece bir derslik olarak değil, aynı zamanda burayı bir laboratuar olarak görüyoruz. Çocukların orada kendi yetenekleri ile alakalı rahat çalışabilecekleri ortamlar oluşturup, kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları, oralarda değerlendireceğiz.”

MUTLU SARIGÜL