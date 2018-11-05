OLANAKLAR KISITLI AMA…

Arguvan ilçesinde eksiklikler ve sosyal yaşamı canlandırma noktasında çok önemli projelerimizi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyaretinde Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ve gazete personelleriyle bir araya gelen Başkan Kızıldaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk konuşmayı BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı yaptı. Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arguvan ilçesinde son 5 yıldır çok güzel gelişmeler olduğunu söyledi.

“GÜZEL İŞLER YAPTI”

Avcı, “Belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımız, Arguvan ilçesinde son 5 yılda ciddi değişmelere sebep olan güzel işler yaptı” dedi.

BUSABAH gazetesini takdir ettiklerini belirten Başkan Kızıldaş, “Biz yerel basını önemsiyoruz. Gerçekten bulunduğu kentin sorunlarını en yakından bilen, o kentin en ücra sokaklarına, en ücra köşelerine kadar sorunları bilen, dile getiren bir kurum olduğu için biz yerel basını önemsiyoruz. Yerel basınla ilişkilerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olumlu bir şekilde devam edecektir. Ben BUSABAH gazetesine sizin nezdinizde tüm çalışanlarına, tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarda, böyle bir zamanda, böyle bir süreçte bile günlük bir gazete çıkartmak çok önemli. Çok ciddi emek ve çaba isteyen, hatta reklam bulmakta zorlanıldığı, ekonomik desteğin olmadığı bir dönemde yerel gazetelerin günlük olarak çıkması çok önemli. Biz de bu anlamda gazetenizi destekliyoruz, bu anlamdaki çabalarınızı da takdir ediyoruz” diye konuştu.

ARGUVAN HAK ETTİĞİ YERE GELMEYEN BİR İLÇEMİZ

Arguvan’la ilgili de konuşan Başkan Kızıldaş, “Arguvan bugüne kadar hakkettiği yerde olmayan, hakkettiği yere gelmeyen bir ilçemiz. Türküleriyle, kültürüyle çok fazla tanınan, bilinen, tanınırlığıyla birçok kentimizin, ilimizin üzerinde olan bir ilçe. Ama baktığınızda maalesef Arguvan’ı ziyarete gelenlerin hayal kırıklığı yaşadığı bir ilçeydi. Tabi biz göreve geldikten sonra bizim büyükşehirlerde yaşamış olmamızın ve sivil toplum örgütlerinde görev almamız, oraların bize kazandırmış olduğu deneyimler Arguvan ilçemizde eksikliklerin neler olduğunu, bizim neler yapabileceğimizi, çok sayıda destek de alarak, bize desteğini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GETİRDİĞİMİZ ARAÇLARIN HEPSİNİ HİBE ALDIK

Arguvan’a yapılan hizmetlere de değinen Başkan Kızıldaş, şunları kaydetti:

“Bu süreçte biz ilimizde ve ilçemizdeki çalışmalarımızı sürdürürken, eksiklerimizi tespit ederken gördük ki, Arguvan ilçesi gerçekten fiziki, araç gereçte çok yoksun ve sıkıntılıydı. İlçemizin 6 aracı vardı. Bu araçla bir de büyükşehir olup da tüm köylerimizin mahalle olmasıyla birlikte orada hizmet edebilmek mümkün değildi. Böyle bir durumda İstanbul’daki sosyal demokrat belediyelerde ilişkiye geçerek, İstanbul’da yaşamış olmanın avantajımızı da kullanarak ilçemize 20’nin üzerinde araç kazandırdık. Getirdiğimiz araçların hepsini hibe aldık. İlçeye ciddi anlamda destek sağladık. İlçenin ve ilçede yaşayan halkın yerlerinde kalabilmeleri amaçlarımız arasındaydı. Bunun da temel hedefi o insanların gitmek istedikleri yerlerdeki olanakları bu insanların ayaklarına getirmekti. Biz de bu anlamda mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın hayat standartlarını biraz daha yukarı çekebilmek adına ‘ne yapabiliriz’ noktasında çevremizde ilişki içerisinde olduğumuz insanlarla konuşarak bu işte ciddi mesafe kat ettik. İlçenin fiziki görüntüsünden, caddelerine, sokaklarına ilk defa sıcak asfalt döktürdük. Yeni caddeler ve sokaklar açtık. Artık bir köy girişi gibi olan ilçemizin girişine yaptığımız kemerle ve orada açtığımız cadde ve sokakla bir kent görünümü kazandırdık. Bununla birlikte doğa ve çevreye olan saygımızla birlikte çok fazla ağaç diktik.”

ARGUVAN’DA ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK

Başkan Kızıldaş, “İlçede çok eksik tespit ettik. Bu tespitlerimizi hemen hayata geçirmek için yola çıkacaktık ama ilçemizi ciddi bir şekilde tehdit eden bir heyelan söz konusuydu. Heyelanla ilgili de önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar 2 yıl sürdü ve heyelanın ilçe merkezini tehdit etmeyeceği raporla ortaya çıktı. Biz de yatırımlara ondan sonra başlayabildik. İlçemizde MASKİ içme suyu şebekesini değiştirdi. Zaten kanalizasyon şebekesi de yeni değişmişti. Arguvan’ın altyapı sorununu çözmüş olduk. Birçok kentte olmayan yağmur suyu drenaj sistemini gerçekleştirdik. Üstyapı şu anda devam ediyor. Biz ilçede eksiklikler ve sosyal yaşamı canlandırma noktasında çok önemli projelerimizi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

DESTEKLE SAĞLADIK

İdarecinin olanak oluşturması gerektiğini belirten Başkan Kızıldaş, “Biz yönetici olduğumuz zaman zaman zaman ‘Arguvan Belediyesinin gücü ne ki, Arguvan Belediyesine gelen katkı payı ne ki belediye ne yapsın?’ gibi söylemler oluştuğunda ben hemen ‘İdarecilik; elinizi, kolunuzu bağlayarak koltukta oturup ‘ya ne yapalım gelen para bu kadar, ancak bu kadar yapıyoruz’ gibi söylemlerin arkasına sığınmak değildir. İdareciyseniz, bir yere talip olduysanız idareci olmak olanak yaratmaktır, bunların koşullarını oluşturmaktır. Farklı şekilde, farklı yerlerden bunun olanaklarını oluşturmaktır’ dedim. İşte biz, Arguvan Belediyesi olarak bunları yaptık. Bu noktada Kültür Kompleksimizin iç tefrişatında tüm Arguvanlı hemşerilerimizin kendi gönüllük temelinde yaptıkları destekle sağladık” ifadelerini kullandı.

FABRİKA BELİRLİ AŞAMAYA GELDİ

“Aldığımız projelere desteklerle orada önemli projeleri hayata geçirdik” diyen Başkan Kızıldaş, şunları kaydetti:

“Belediye gelen bütçeyi doğru planlayarak, doğru kullanarak bugün yaptığımız sanayi sitesi ve konutları Arguvan Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Yöneticilik bu olmak zorunda. Mahallerinde çöpleri çok düzenli toplayan bir ilçeyiz. Yerinde sağlık hizmeti projemizle, evde bakım hizmeti projemizle sosyal belediyeciliğimizi de sürdürüyoruz. Belediyemize gelir getirecek farklı projeleri de beraberinde sürdürüyoruz. İlçemizde, ilimizde ve ülkemizde ses getiren lavanta projemiz bunlardan birisi. Yok olmaya yüz tutmuş, sağlıklı gıdaya ulaşmanın zor olduğu bir dönemde biz yok olmaya yüz tutmuş geleneksel tohumlarımızdan Arguvan bulguruna tadını, lezzetini ve rengini veren Sarı Bursa buğdayının orijinal tohumunu bularak ektik. Bu yıl bulgur üretimine de başladık. Tahmin etmediğiniz bir taleple karşılaştık. Nohut, mercimek gibi ürünlerin de üretimi devam ediyor. Erişte de üretiyoruz. Erişteyi bu yıl profesyonel makineyle yapmaya başladık ve bu yıl onun da taleplerine yetişemedik. Bir ambalajlama, paketleme tesisinin de çalışmalarını yapıyoruz. İlçemizin önemli eksikliklerinden birisi de bugüne kadar yatırım yapılmaması nedeniyle çok sayıda gencimizin işsiz olması. Bu noktada buna çözüm bulabilmek adına temizlik ürünleri üretecek bir fabrika kuracağız. Yüzde 51’i belediyemizin ortaklığında olmak koşuluyla bir girişimci firmamızla birlikte bunun çalışmalarına başladık. Belirli aşamaya geldi. Makineler kurulmaya başlandı. Yılsonuna kadar imalata başlayacağız. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birçok gencimize iş alanı sağlamış olacağız.”