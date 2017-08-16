Malatya’nın Battalgazi ilçesinden üreticilerin yaklaşık 3 aydır kayısı bahçelerinin sulanmadığını iddia ederek eylem yapmalarının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yıllardır Malatya’nın su sorunlarını gündeme getirdiğimizde bizleri eleştiren AKP milletvekilleri çıkıp ağaçları kuruyan üreticilere bir açıklama yapmalıdır” ifadelerine yer verdi.

BECERİKSİZ POLİTİKALARIN CEZASINI HALK ÇEKİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üreticilerin su sorunlarını defalarca gündeme getirdiklerini ancak bugüne kadar kalıcı çözüm bulunmaması nedeniyle ağaçların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Türkiye’nin en önemli su kaynaklarının olduğu bir kenttin susuzlukla anılıyor olması, AKP’ye yüzde 70 oy veren bir kentin beceriksiz politikalar nedeniyle kaderine terk edilmesi kabul edilemez” dedi.

BİR ARPA BOYU YOL ALINMADI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinin Malatya’ya gelerek kentin acil olarak sulama ve içme suyu sorunu olduğunu, mevcut su kaynaklarına ilaveten yeni su kaynaklarına ihtiyaç olduğunu, bu kaynakların barajlardan elde edilebileceğini söylemelerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini, ancak bir arpa boyu yol alınmadığını kaydeden Ağbaba, “Düşünün ki su bakanlığı bürokratları bile 3 yıl önce Malatya’nın ciddi su sorunuyla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Ama sorunu tespit eden Bakanlık çözümünü bulamıyor. Üreticiler DSİ ile sulama birlikleri arasında mekik dokuyor. Malatya bu kuraklığı ve bu muameleyi hak etmiyor” diye konuştu.

KANALİZASYON SUYU İLE SULAMA NORMALLEŞTİ

Ağbaba, “Geçmiş dönemde Malatya’da kanalizasyon suyu ile sulanan yer sayısı 1-2 iken, bugün geldiğimiz noktada şehrin muhtelif yerlerinde sulama suyu olmadığı için kanalizasyon suyu ile sulama normal hal almıştır. Organize sanayi bölgesinin suları arıtılmadan kanallara verilmeye, bu sular ile ağaçlar, bostanlar sulanmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananların ardından Malatya’da hastalıkların artmasına, acil servislerin dolup taşmasına şaşırmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SORUN ÇÖZÜLMEZSE MALATYA EKONOMİSİ ÇÖKER

Malatya’nın derhal içme ve sulama suyu konusunda ciddi, ayakları yere basan ve çözüm odaklı politikaya ihtiyacı olduğunu belirten Ağbaba, “Açıkça söylemek gerekirse bu vurdumduymaz tavırlar, gerçekleri görmezden gelen yetkililer olduğu sürece Malatya’yı gelecek yıl bu yılkinden daha kötü günler bekliyor. 7 buçuk milyon meyve veren kayısı ağacı olan bir Malatya’da susuzluk sorunu çözülmezse Malatya ekonomisi çöker. Hiç vakit kaybetmeden su sorununu çözecek adımlar atılmalıdır” dedi.

HABER MERKEZİ