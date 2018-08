Olan esnaf ve vatandaşa oldu

Son zamanlarda market rafları ve pazar tezgahlarında fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında limon yer alıyor. 1 kilogram limonun fiyatı bazı yerlerde 6-7 TL’ye satılırken, bazı yerlerde ise 10 TL’ye kadar çıkmıştı. Fiyatıyla cep yakan limonun ateşi düştü. Limon Malatya'da pazarda 5 liradan satılıyor. Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, “Şu an yeni mahsul limonlar çıktığı için fiyatlar biraz daha düştü. Geçen ay 9 liraya kadar çıkan limon şimdi 5 TL, yeni mahsuller çoğaldıkça kışa kadar 1-2 TL'ye kadar düşer” dedi.

Ürünlerin sıcaktan yandığı için ürünlerin azalığına ve hastalıktan dolayı fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, “Şu an yerli ürünlerde dışarıda olduğu gibi sorun olduğu için fiyatlar yüksek. Geçen yıla göre yüzde yüz artış var. Ülke genelindeki sıkıntılardan kaynaklı ürünler sebzeler sıcaktan yandı, hastalık başladı. Kullanılan ilaçların yanlış kullanılmasından dolayı, sıcaklarda bastırınca ürünler yandı. Geçen yıl 1 lira olan domates şimdi 2- 3 TL. Fiyat yüksekliği ürün azlığından kaynaklanıyor. Geçen yıl yerli domates 1 lira 75 kuruşken, şu an 2 lira, mesela salatalık yine aynı, geçen yıl 75 kuruşken şu an 2 lira. Biber yine öyle, geçen yıl 1 lira 75 kuruşken şu an 3 lira” şeklinde konuştu.

MEYVE FİYATLARI

Meyve fiyatları hakkında da bilgi veren Yıldız, “Meyvede yerli ürünler gelmeye başladı. Akçadağ'ın armudu, Arapgir'in üzümü, yerli kavun karpuz gelmeye başladı. Yerli ürünler geldikçe fiyatlar değişiyor. Akçadağ armudu şu an 3 lirayken, ilk mahsuller 5 liraya kadar satıldı. Kavun, karpuzda bir yükseliş var. Sıcaklar onu da etkiledi. 75 -50 kuruşa satılan karpuz şu anda 2 liraya kadar çıktı” dedi.

NE ÜRETİCİ, NE DE SATICI KAZANIYOR

“Ne üretici ne de satıcı kazanıyor” diyen Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, “Sebze bize gelene kadar 2 el değiştiriyor. Bir araba sebze meyve Antalya'dan Mersin'den buraya 2-3 milyara geliyor. İşçi ücretleri arttı. Arabayı 4-5 kişi boşaltıyor. Devletin vergileri var. Bu gibi etkenler olunca üretici o kadar cebine koymuş gibi gözüküyor ama öyle değil. Kar ne üreticiye kalıyor ne de satıcıya kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise fiyatların cep yaktığını belirtiyor. busabahmalatya.com