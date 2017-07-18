Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, OHAL’in muhalifleri sindirme aracı olarak kullanıldığını ileri sürerek, OHAL kapsamında çıkarılan 25 KHK'ya değinip, uygulanan yasakları sıraladı.

Veli Ağbaba tarafından hazırlanan raporda "20 Temmuz 2016'dan itibaren Olağanüstü Hal ilan edilmiş, ülke bir yıldır fiili bir sivil darbe hükümetinin olağanüstü KHK'larıyla yönetilmektedir" ifadesi kullanılırken, Başbakan Yıldırım'ın "Biz OHAL'i devlete ilan ettik millete değil" sözleri hatırlatıldı. Yaşanan bir yıllık süreçten gerçekleşen uygulamaların Başbakanın bu söylemin tam aksine cereyan ettiği ifade edilen raporda, şu görüşlere yer verildi;

“DEVLETİN TÜM ORGANLARI AKP’LİLEŞTİRİLİYOR”

"Olağanüstü Hal yurttaşların hak ve hukukuna karşı tehdidi ortadan kaldırmak bir yana, bizzat OHAL yönetimi, vatandaşların hak ve hukuku için bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bu süreçte gerek Sivil Toplum Örgütleri gerekse iş dünyası hükümetin bu kısıtlayıcı uygulamalarının ciddi sıkıntılara neden olduğunu dile getirmiş, ancak Hükümet bu uyarıları göz ardı edip, daha da baskıcı bir tutumla hak gasplarına devam etmiştir. Devlet içine sistemli bir şekilde yerleşmesine göz yumulan 'eski ortak, şimdiki düşman FETÖ' örgütünü temizleyeceğiz bahanesiyle alakalı alakasız binlerce insana 'dokunulmuş' yüzlerce kurum kapatılmış, ihraçlar, tutuklamalar ile devletin tüm organları AKP'lileştirilmiş ve yeni bir sistem inşasına başlanmıştır. Devleti kimi cemaat ve grupların etki alanından kurtarmak için çıkılan yolda, yol haritası birden değişmiş ve tek adamın yönettiği bir sivil darbe hükümetinin yol güzergâhına girilmiştir."

HABER MERKEZİ