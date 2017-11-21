Okulun toplantı salonunda düzenlenen söyleşiye yoğun ilgi gösteren öğrencilerle soru-cevap formatıyla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Lise yıllarınızda meslek hayatınızla ilgili doğru kararlar vermeniz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için buradayız. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi bu tür faaliyetlerle sizlere aktarma fırsatı buluyoruz, fikir alışverişi yaparak çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunuyoruz. Gelecekte kamu veya özel sektörde farklı meslek dallarında iş hayatına atılmak isteyeceksiniz, doğru kararlar vermek için öncelikle kendi yeteneklerinizi keşfedin ve ona göre bir yol haritası belirleyin. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı ulaşılamayacak makamlar değil” şeklinde konuştu.

“OKUYAN, HAYALLERİNE KAVUŞUR”

Öğrencilere bazı uyarı ve tavsiyelerde bulunan başkan Polat sözlerine şöyle devam etti:

“Okul yıllarından başlayarak matematik, tarih, sosyoloji, edebiyat, şiir, roman, fizik, kimya, teknoloji gibi alanlarında kendinizi geliştirin, bunun faydalarını gelecek meslek hayatınızda mutlaka görürsünüz, bu öğrendikleriniz sizin ufkunuzu açacaktır. Özellikle tarih bilincine sahip olun, çünkü o bilinç hayatınıza doğru yön vermenize katkı sunacak. Dünyadaki teknolojik ve uzay bilimleri noktasındaki tüm gelişmeleri yakından takip edip bu alanlarda kendinizi geliştirmeniz üretkenliğinizi artırmasının yanında ülkemizin de geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Sizlerin farklı düşünceleri, tespitleri ve yaklaşımlarınız Türkiye’nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında ciddi katkı sağlayacaktır. Dünyaya açılmanız ve bulunduğunuz noktadan daha iyi seviyelere ulaşmanız içinde en az üç farklı dil öğrenmeniz gerekecek. Devletimizin sunduğu imkânlardan yararlanarak yurt dışına gitmeyi, farklı yerlerinde incelemelerde bulunmayı kendinize hedef seçin. Kesinlikle ‘ben yapamam, olmaz, imkânım yok’ diye düşünmeyin yeter ki belirlediğiniz hedefe ulaşmak için kararlı ve istekli olun işte o zaman hayallerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizler de gençlik yıllarımızdan itibaren ülkemizin daha da güçlenmesi, dünyayla rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için hedefler belirledik ve bu uğurda hâlâ mücadele ediyoruz. Mücadeleyi bırakan, kitap okumaktan uzaklaşan, kendisini yenilemeyen insanlar hayatın her evresinde kaybeder, bizler sizlerin kazanan tarafta olmanız için belirleyeceğiniz yol haritasında elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. Sizlerden tek isteğimiz; okul yıllarınızı faydalı geçirin, okuyun, araştırın, kendinizi sürekli geliştirmekten yana mücadele edin. Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak bu millete hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşıyorsam bunu kitap okumaya borçluyum. Çocukluğumdan beri okumaktan ve araştırmaktan asla vazgeçmedim, son nefesime kadarda kitap okuyacağım. Çünkü şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarını bize miras bırakan atalarımızın emanetine doğru bir şekilde sahip çıkmak için üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmek için ciddi görevlerimiz var, bunları unutmayalım” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ