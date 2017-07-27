Kayısıda hasat dönemi son sürat devam ederken, okullar kapılarını üreticilere açtı. Kayısı üreticilerinin okul bahçelerinde ürünlerini kurutmalarına izin veren okul idarecilerin bu tavrı taktir topluyor. Kayısı hasadına bu şekilde yardımcı olan idarecilere ise en büyük teşekkür yine üreticiden geliyor.

OKULLARIN KAPISI ÇALINIYOR

Malatya kayısısı en iyi sezonlarından birini geçiriyor. 672 bin 670 ton olarak tahmin edilen rekolte ile yaza hızlı bir giriş yapan üreticiler, hasat döneminde de çok çalışıyor. Kayısılarını önce silkeleyip sonra da kurutmaya bırakan üreticiler, emeklerinin karşılığını alacağı günleri iple çekiyor. Öyle ki; bazı üreticiler kayısılarını kurutma için okulların kapılarını çalıyor. Öğrencilerin rahatlıkla teneffüslerini geçirdikleri bahçeler, şimdilerde kayısılarla dolu. Okullar kapılarını üreticilere açarak, kayısılarını kurutmalarına izin veriyor. Üretici tarafından taktirle karşılanan bu durum, kent merkezinde bazı okullarda yaşanıyor.

ÜRETİCİ YARDIMDAN DOLAYI MEMNUN

Kayısısını kurutmak için merkezde bulunan bir okula gelen ve ismi öğrenilemeyen üreticilerden biri, kurutmak işlemi için traktörle kayısılarını okula taşıdığını, okula gelip giden kimsenin olmaması nedeniyle de rahatlıkla kurutma işlemini gerçekleştirdiğini söyledi. BUSABAH’a konuşan üretici, “Kayısılarımızı silkeledik, şimdi de kurutuyoruz. Kurutmak için kayısıların olduğu bahçede yer kalmadığı için okul idarecimizle konuşup, böyle bir izin istedik. Sağ olsunlar izni verdiler, bizler de kayısılarımızı getirip kurutuyoruz. Kayısı, Malatya için oldukça önemli bir kazanç kaynağı. Biz üreticilere de bu şekilde yardımcı olunması çok güzel. Rekoltemizi tutturduğumuzda şehrimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak, kayısı kazanacak. Bir kez daha bu şekilde üreticiye yardımcı olan tüm idarecilerimize teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.















ÖMER ALİ DELİBAŞ