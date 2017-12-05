MEB, tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 15 tatilin net tarihi belli oldu. Buna göre okullar sömestr tatiline 22 Ocak 2018 tarihi itibariyle giriyor. Okullar tekrar 5 Şubat 2018 Pazartesi günü açılacak.

Bu arada 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan okullar 8 Haziran 2018 tarihinde sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

İŞTE 2018’DE OKULLARIN TATİL OLACAĞI RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü),1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi),14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil,15 Haziran Ramazan Bayramı 1. gün (Cuma günü) resmi tatil,16 Haziran Ramazan Bayramı 2. gün (Cumartesi günü), 17 Haziran Ramazan Bayramı 3. gün (Pazar günü), 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü),20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil, 21 Ağustos Kurban Bayramı 1. gün (Salı günü) resmi tatil, 22 Ağustos Kurban Bayramı 2. gün (Çarşamba günü) resmi tatil,23 Ağustos Kurban Bayramı 3. gün (Perşembe günü) resmi tatil, 24 Ağustos Kurban Bayramı 4. gün (Cuma günü) resmi tatil,30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü),29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil.

HABER MERKEZİ