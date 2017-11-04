04 Kasım 2017 Cumartesi

Okullarda çalışacak personellere eğitim verildi

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalıştırılacak 175 güvenlik görevlisine eğitim verildi. Eğitimde güvenlik çerçevesinde; terör, narkotikle ilgili konular anlatıldığı gibi özlük haklarıyla ilgili bilgiler de verildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:28
Okullarda çalışacak personellere eğitim verildi

  Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim toplantısını Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi İş ve İşlemleri Birim Sorumlusu Ömer İpek yaptı. İpek, toplantıların 30 Ağustos’a kadar devam edeceğini söyledi.

ÖZLÜK HAKLAR ANLATILDI
  Eğitimlerin içeriğini de anlatan İpek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda risk durumuna bağlı ve değerlendirme sonucu belirlenen Emniyet Müdürlüğümüz olsun, Jandarmamız olsun, iş güvenlikçilerimiz olsun, belirlenen 175 okulumuzda İŞKUR toplum yararına; yani, TYP aracılığıyla 175 personelimiz Türkiye genelinde İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının protokolüyle oluşturulan ve Malatya’da da 175 okulda 175 güvenlik personelinin çalıştırılmasına yönelik, toplum yararı programı. Bu anlamda bunların toplanarak şu an iş eğitimleri, Emniyet Müdürlüğü tarafından bütün eğitimleri tarafından toplanılıp, bugün okullara dağıtılmaya başlanıp, çalışmalarını sağlayacağız. 30 Ağustos 2018’e kadar devam edilecek. Eğitimlerin içerisinde güvenlik çerçevesinde; terör, narkotik ve güvenlik birimindeki eğitimlerle bir de bütün özlük hakları, çalışma saatleri ve izinleri konusunda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ben bilgilendirmesini yapacağım” şeklinde konuştu.

DONANIMLI PERSONELLER ALINDI
  2-3 ayda bir toplantıların yapılacağını anımsatan İpek, “Daha öncesinde de Malatya genelindeki bütün okullara 900 tane toplum yararına temizlik anlamında, donanımlı personel alındı. Bunların eğitimleri verildi. Bunlarda okullarımızda çalıştırılıyor. Şu anda güvenlik kimlik kartı olup, öncelikle toplum yararı programı adı altında bir proje olduğu için öncesinde daha önceden çalışmamış olanlara öncelik verilmesi lazım. Şu anda güvenlik kartı olup, çeşitli yerlerde, güvenlik olarak çalışan arkadaşlarımız var ve 30 Haziran 2018’e kadar bizimle birlikteler. 2-3 ayda bir arkadaşlarımızı toplayıp, toplantılar yapacağız” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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