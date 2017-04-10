10 Nisan 2017 Pazartesi

Okullara 1 günlük referandum tatili

Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek olan 16 Nisan Halk Oylaması için okulların bir gün tatil edileceği duyuruldu.

10 Nisan 2017 Pazartesi 10:57
Okullara 1 günlük referandum tatili

Merakla beklenen 16 Nisan Halk Oylaması önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek. Yine yoğun bir katılım oranının beklendiği halk oylaması için gerekli tedbirler ve hazırlıklar yapılırken, okulların da bir gün tatil edileceği duyuruldu.

SAYIMLARIN SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN…
  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakanımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN
  Okulların bir gün tatil olması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Sosyal medyadan Bakan Yılmaz’a övgüler yağdıran öğrenciler, pazartesi gününü okulda geçirmeyecekleri için sevindiklerini belirttiler.

HAYIRLARA VESİLE OLSUN
  Veliler ise referandumda sayımların daha sağlıklı yapılması adına bunun iyi bir karar olduğunu söyledi. Halk oylamasının hemen ertesinde öğrencilerin derse adapte olamayacaklarını düşündüklerin ve bu anlamda tatilin iyi bir karar olduğunu söyleyen veliler, yapılacak olan seçimin hayırlara vesile olmasını dilediler. 

SELAHATTİN BAYRAK
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