18 Mayıs 2017 Perşembe

OKULLAR SAĞLIKTA YARIŞIYOR

Orhan Gazi Ortaokulu, Sümer Ortaokulu, Türk Telekom Ortaokulu ve Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sağlık alanında farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen bir proje çerçevesinde açık uçlu sorulara cevap verdi. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:06
OKULLAR SAĞLIKTA YARIŞIYOR

  İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İnönü Üniversitesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Malatya Eczacı Odası ile ortaklaşa yürütülen, sağlıklı beslenme, diş sağlığı, hijyen, madde bağımlılığı, akılcı ilaç kullanımı, trafik kuralları, ilk yardım ve spor gibi konularda farkındalık yaratmak ve sosyal etkinlikler düzenlemek amacıyla yapılan ‘Okullar Sağlıkta Yarışıyor’ proje final yarışması yapıldı.

Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Burak Yıldırım, Eczacılar Odası Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Demir, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULU BİRİNCİ OLDU
  Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen, Orhangazi Ortaokulu, Sümer Ortaokulu, Türk Telekom Ortaokulu ve Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu’nun katıldığı final yarışmasında Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. 

Birinci olan ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile program sona erdi. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ise finale kalan öğrencilere bisiklet hediye etti.



ÖMER ALİ DELİBAŞ
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