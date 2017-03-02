02 Mart 2017 Perşembe

Okullar sağlıkta yarışacak

“Okullar Sağlıkta Yarışıyor” Projesi Eğitimi başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler 2 gün devam edecek.

02 Mart 2017 Perşembe 12:05
Okullar sağlıkta yarışacak

  Milli Eğitim İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Malatya Eczacılar Odası tarafından ortaklaşa yürütülen “Okullar Sağlıkta Yarışıyor” Projesi Eğitimi dün başladı. Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda başlayan eğitim 2 gün devam edecek.

 “Okullar Sağlıkta Yarışıyor” Projesi eğitiminde, yarışmaya katılacak okullardan 3’er öğrenciye 2 gün sürecek 5+5=10 ders süresince ağız ve diş sağlığı, ergen beslenmesi, hijyen, ilaç ve eczane kullanımı, ilkyardım, madde, internet, SMS bağımlılığı, spor ve egzersiz gibi konularda eğitim verilecek.

BİRİNCİYE TABLET BİLGİSAYAR
  Eğitimler sonrasında yarışma 2017 yılının mart, nisan ve mayıs aylarında yapılacak. Yarışmaya 64 ortaokul katılıp ilk tur yarışma sonunda 16’ya 2. turda 4’e, daha sonra final yarışması ile 1. olan okul belirlenecek. Yarışma sonrası dereceye giren okulların öğrencileri ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere 1’inci olanlara 3 adet tablet bilgisayar, 2’inci olanlara 3 adet bisiklet, 3’üncü olanlara spor mağazasından hediye çeki, 4’üncü olanlara saat ödülü verilecek. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah MalatyaProjeOkullar Yarışıyor

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