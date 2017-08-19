Karnelerin dağıtılması ile birlikte binlerce öğrenci yaz tatiline girdi. Şimdi ise veliler 2017 yılı itibariyle okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorulara istinaden 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı.

OKULLARIN AÇILMA TARİHİ

9 Haziran 2017 Cuma günü itibari ile 2016-2017 öğretim yılı geride sona erdi. Edinilen bilgiye göre, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2018 YILINDA SÖMESTR NE ZAMAN?

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi de 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)

25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)

26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)

27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Cumartesi günü)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaz tatilinin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili sorulara da, "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi. MEB'ten gelen açıklamada ise, "Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam" ifadelerine yer verildi.

MUTLU SARIGÜL